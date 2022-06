Ilaria D’Amico torna in Rai con un talk innovativo e si gode Venezia con Buffon

Fonte: ANSA Ilaria D'amico torna in Rai

Si potrebbe parlare di un ritorno alle origini perché la sua carriera è inziata proprio lì: Ilaria D’Amico torna in Rai e lo farà con un talk nuovo e innovativo. La carriera della conduttrice e giornalista procede a gonfie vele e, a quanto pare, anche l’amore: infatti una romantica vacanza a Venezia ha messo una pietra sopra alle voci di crisi che circolavano da qualche tempo in merito al suo rapporto con il compagno Gigi Buffon.

Ilaria D’Amico, il nuovo programma in Rai

La sua carriera è iniziata proprio sui canali della Rai ed è lì che, da settembre, tornerà Ilaria D’Amico. Ad annunciarlo Antonio Di Bella, nuovo direttore dell’approfondimento. La notizia è stata riportata da La Repubblica che ha delineato alcuni degli aspetti più salienti su come verrà sviluppato il nuovo programma Rai. A partire dal nome che ha realizzato la trasmissione, ovvero l’ex Iena Alessandro Sortino.

Un format nuovo e innovativo che andrà in onda su Rai 2: ogni puntata vedrà un ospite affrontare uno specifico argomento, senza che venga interrotto, per poi passare al successivo dibattito con esperti. Politica, eventi, risvolti sociali e mondo dei giovani saranno, secondo quanto anticipato da La Repubblica, alcuni dei temi principali della trasmissione.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon innamorati a Venezia

E se sul fronte lavorativo settembre la vedrà mettersi alla prova con un nuovo progetto e tornare in Rai, su quello più privato nell’ultimo periodo si sono rincorse le voci di crisi con il compagno Gianlguigi Buffon. Nuvole su un rapporto che va avanti da quasi dieci anni (stanno insieme dal 2014)? Assolutamente no, almeno osservando le foto pubblicate da Chi che li ritraggono intenti a passeggiare mano nella mano a Venezia e a scambiarsi dei romantici baci. Proprio come farebbe un’altra coppia qualsiasi nella città dell’amore per eccellenza.

Un momento di relax senza i figli: insieme hanno avuto Leopoldo Mattia, ma sono rispettivamente genitori di David Lee e Louis Thomas, che Buffon ha avuto con la ex moglie Alena Seredova, e Pietro, figlio di Ilaria D’Amico e l’ex Rocco Attisani.

I due quindi hanno dedicato momenti speciali alla loro vita di coppia. Vita che da sempre tengono lontana dai riflettori, mantenendo un basso profilo anche sui social. Ragione che, forse, potrebbe rispondere al perché ciclicamente nascano rumor che li danno in crisi.

La verità a quanto pare è ben diversa. Come si può notare dagli scatti rubati a Venezia.

Ilaria D’Amico, la carriera: dall’esordio in Rai a oggi

La carriera di Ilaria D’Amico ha preso il via a 24 anni, quando è stata chiamata a prendere parte a La giostra del Gol su Rai International nel 1997. Poi è stata la volta dei Mondiali e degli Europei (rispettivamente 1998 e 2000). Nel 2001, invece, ha lavorato a Cominciamo bene estate. E poi Sky, senza perdere di vista anche le reti Rai e Mediaset con diverse trasmissioni. Ha condotto Sky Calcio show per 15 edizioni, ha intervistato Gheddafi nel 2006, ma ha anche indirizzato la sua esperienza professionale nel mondo del cinema con doppiaggio e recitazione.

Ora il ritorno in Rai con un talk che promette di essere innovativo.