Grande Fratello Vip, anticipazioni 28 settembre: la prima eliminazione e il caso Annicchiarico

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip torna lunedì 28 settembre con la quinta puntata di questa edizione. Per Ilary Blasi si preannuncia una serata particolarmente intensa: nella Casa gli equilibri cominciano a cambiare, tra simpatie sempre più evidenti e tensioni difficili da nascondere, mentre per uno dei concorrenti è arrivato il momento di abbandonare definitivamente il gioco.

E resta aperta una questione che ha fatto discutere il pubblico negli ultimi giorni: il destino di Simone Annicchiarico. Ad affiancare la conduttrice in studio, come sempre, ci sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare tutto ciò che è accaduto nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, il destino di Simone Annicchiarico

Il caso Simone Annicchiarico potrebbe tornare al centro della diretta del Grande Fratello Vip di questa sera lunedì 28 settembre. Il concorrente ha dovuto lasciare la Casa dopo aver pronunciato un’imprecazione giudicata incompatibile con il regolamento del programma. Nella scorsa puntata è tornato in studio, dove ha chiesto scusa per quanto accaduto.

Ilary Blasi, però, ha lasciato aperto uno spiraglio. La conduttrice ha spiegato che avrebbe provato a chiedere al Grande Fratello di concedergli una seconda possibilità. Da qui le speranze di una parte del pubblico, che sui social ha chiesto a gran voce il ritorno di Annicchiarico nel reality. Al momento, tuttavia, non c’è alcuna conferma ufficiale di un suo possibile reintegro e proprio la puntata del 28 settembre potrebbe fare chiarezza sulla vicenda.

A rendere tutto ancora più interessante ci ha pensato Valeria Marini. La showgirl, parlando con Alex Belli, ha ammesso di aver provato un interesse per Simone durante i giorni trascorsi insieme nella Casa. Una confessione che potrebbe inevitabilmente riaccendere i riflettori sul loro rapporto qualora Annicchiarico dovesse tornare in gioco.

La prima eliminazione del Grande Fratello Vip

Il momento più delicato della serata sarà quello del televoto. Per la prima volta in questa edizione, infatti, il verdetto del pubblico comporterà un’eliminazione definitiva. Sono sei i concorrenti a rischio: Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo, Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi e Giancarlo Danto. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare e il vip che riceverà meno preferenze dovrà lasciare la Casa.

I sondaggi online, che naturalmente non hanno alcun valore ufficiale e possono discostarsi dal risultato del televoto, indicano Carmen Di Pietro e Federica Morello tra le più sostenute. Più delicata appare invece la situazione di Giancarlo Danto, che nella rilevazione di Grande Fratello ForumFree raccoglie la percentuale più bassa. Il verdetto vero però, arriverà soltanto durante la diretta, quando scopriremo chi dovrà varcare definitivamente la porta rossa.

E dopo l’eliminazione sarà nuovamente tempo di nomination, con nuove strategie e alleanze destinate a delineare gli equilibri delle prossime puntate.

Dove vedere la quinta puntata del Grande Fratello Vip

La quinta puntata del reality show va in onda lunedì 28 settembre in prima serata su Canale5, subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. La diretta è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, mentre su Mediaset Extra prosegue il collegamento quotidiano con la Casa.