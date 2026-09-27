GF Vip, Simone Annicchiarico potrebbe tornare in gioco

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Simone Annicchiarico potrebbe tornare nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la sua squalifica a causa di una bestemmia pronunciata durante la sua permanenza nel reality.

Simone Annicchiarico fuori dal GF Vip dopo la bestemmia

Simone Annicchiarico sin dalle prime puntate del Grande Fratello Vip era apparso come uno dei concorrenti più forti di questa edizione. Dalla sua il conduttore aveva una grande simpatia, un carattere fuori dagli schemi e una storia personale molto particolare.

Figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, Annicchiarico si era raccontato senza filtri di fronte alle telecamere. A Ilary Blasi aveva parlato del rapporto speciale con il padre, ma anche della solitudine degli ultimi anni e della sensazione di essere rimasto da solo.

“Sono rimasto solo, quindi è strano, è una condizione molto strana per me che avevo una grandissima famiglia attorno, da quando è morta mia madre non ho più un parente, non ho più nessuno che chiama e mi cerca, una volta mi cercava mia nonna, mia madre, adesso mi posso perdere e chi mi cerca?”, aveva raccontato commuovendo il pubblico.

“Era un eroe per me – aveva aggiunto, parlando di Walter Chiari -, un supereroe divertente. Eccezionale. Mi ha fatto capire che il tempo è quello di qualità, non contano che sia un anno, un giorno. Mio padre è dentro di me, sono io, ha lasciato tanti pezzi di Walter in giro, negli amici, nei figli degli amici di mio padre, è ancora in giro Walter, è ancora in circolo”.

Simone Annicchiarico potrebbe tornare al GF Vip dopo l’addio

La sua sincerità era riuscita a conquistare da subito il pubblico, tanto da farlo diventare uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio per questo i telespettatori non hanno preso bene la scelta di eliminare dal gioco Simone Annicchiarico a causa di una bestemmia pronunciata all’interno della Casa di Cinecittà.

Arrivato in studio dopo aver appreso la decisione della produzione del reality, Simone si era scusato, commuovendo ancora una volta tutti.

“Prima di tutto devo scusarmi con il pubblico, con i miei amici della Casa del Grande Fratello e con voi – aveva detto -. È stato un blackout, se posso inventare un neologismo è stato ‘un vuoto sinaptico’. Non so come sia uscita e mi è dispiaciuto perché mi sono sentito tradito da me stesso”.

“Entrare in quella Casa mi è costato molto, avevo mille timori, ma, escluso il sonno, stava andando molto bene – aveva aggiunto -. Mi sono sentito tradito da me stesso e ho tradito i miei compagni perché è un bruttissimo esempio da dare ai miei amici della Casa e ai fruitori del programma. E ho tradito la mia babysitter Paola, che in 50 anni non mi ha mai sentito dire questa frase”.

La sua avventura nello show però potrebbe non essere finita del tutto. Simone infatti avrebbe richiesto alla produzione del Grande Fratello Vip una seconda possibilità. Il suo ritorno nella Casa potrebbe concretizzarsi soprattutto dopo le numerose proteste e i commenti arrivati sui profili social della trasmissione.

Il pubblico infatti ha preso a cuore la storia di Simone e, come ben sappiamo, quando si parla di reality a fare la differenza è spesso la volontà popolare. “Fatelo rientrare”, ha scritto qualcuno sulla pagine ufficiale del GF Vip, “Chi non ha mai avuto uno scivolone? Deve tornare”, ha aggiunto qualcun altro. E ancora: “Fatelo tornare non ha fatto male a nessuno”, “Io direi che si dovrebbe dare sempre una seconda possibilità, alla seconda si esce”, “Eri il migliore e il più intelligente e il programma senza di te ha perso molto”.