Grande Fratello, violato il regolamento: scatta il (duro) provvedimento

Fonte: IPA Jessica Morlacchi

Ripetute violazioni nel regolamento. Con questa frase, il Grande Fratello ha avvisato i concorrenti in Casa di un provvedimento disciplinare molto severo, con la decurtazione del budget a disposizione per la spesa. Al momento, il clima in casa è abbastanza teso, soprattutto in vista della puntata di stasera 8 gennaio 2025, la prima dell’anno, in cui è attesa una risoluzione per il Caso Prestes-Morlacchi-Galassi, e dove rientrerà anche Pamela Petrarolo in gioco.

Provvedimento disciplinare al Grande Fratello per ripetute violazioni del regolamento

La produzione del Grande Fratello ha avvisato i concorrenti di aver osservato delle violazioni del regolamento in modo costante. La punizione non si è fatta attendere, probabilmente perché chiesta a gran voce ormai anche dagli spettatori: il budget della Casa è stato decurtato del 30%. Ad aver letto il comunicato ufficiale sono stati Luca Calvani e Amanda Lecciso. “Inquilini, a causa delle ripetute violazioni del regolamento, il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro”.

Come mai sono stati ripresi? Semplice: perché spesso i concorrenti hanno tolto il microfono e toccato le telecamere, per manipolare la diretta. La reazione di Luca Calvani non si è fatta attendere: “A parte il rammarico, ovvio, perché a causa di alcuni pagano tutti, questo è l’ultimo avvertimento perché si passa al 50%, al 70%, si finisce veramente a mangiare riso e acqua. Per rispetto per chi lavora e deve stare lì a sbobinare cose incomprensibili perché il microfono è stato tolto… questa roba qui deve finire”, e poi ha concluso con un invito fermo e deciso: assumersi le proprie responsabilità.

Malumori in Casa per il provvedimento disciplinare

Il reality show condotto da Alfonso Signorini è al centro di diverse polemiche negli ultimi giorni. Da quando è avvenuto il Caso del bollitore pieno d’acqua lanciato contro Jessica Morlacchi, in molti fuori invocano la squalifica di Helena Prestes, ma non tutti: c’è anche chi invita a considerare il contorno, ovvero i ripetuti insulti che la Morlacchi ha riservato alla modella. Dopo quella violenta lite, numerosi concorrenti hanno minacciato di uscire in massa, tra cui Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi.

Ma i malumori sono ulteriormente aumentati dopo la decurtazione del budget. “Allora facciamo che chi deve parlare senza microfono lo fa solamente sotto le coperte come facciamo tutti. Senza puntare troppo il dito”, Jessica Morlacchi ha risposto a Luca Calvani dopo il comunicato ufficiale della produzione. “Non stiamo puntando il dito, chi si sente chiamato in causa forse ha la coda di paglia”, ha replicato Calvani.

“Ora il budget lo taglieranno a tutti. Ma senza fare troppe allusioni, c’è chi pensa qua dentro di fare un po’ come gli pare. Ognuno di noi avrà un’idea di chi siano queste persone e sa a chi dirigere il rancore per questo taglio. Sicuramente c’è chi l’ha fatto di più e chi l’ha fatto di meno. D’ora in poi righiamo dritto e stiamo più attenti, prendendoci la responsabilità di quello che viene e dei tagli che vengono fatti”. E stasera 8 gennaio 2025 ci sarà un altro provvedimento: il televoto in corso è stato annullato.