Sondaggi Grande Fratello del 13 marzo, chi è l’eliminato di stasera

Fonte: IPA Alfonso Signorini conduce "Grande Fratello"

Il Grande Fratello, tra dinamiche e colpi di scena, sta regalando ai telespettatori le battute finali di un’edizione densa di spettacolo. Con la puntata finale del 31 marzo ormai alle porte, in cui scopriremo chi sarà il concorrente vincitore, è tempo per gli abitanti della casa di dare tutto per rientrare all’interno della rosa dei finalisti del programma condotto da Alfonso Signorini.

Dopo aver finalmente scoperto il nome del terzo finalista, nella puntata in onda giovedì 13 marzo il pubblico dovrà votare ancora una volta e decidere, così, quale concorrente dovrà lasciare la casa. Scopriamo cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi sono i nominati del 13 marzo

Dopo aver accolto Zeudi Di Palma nella rosa dei finalisti, il Grande Fratello prosegue la sua rotta verso la puntata conclusiva dell’edizione con la consapevolezza che, tra i concorrenti, qualcuno sarà ancora costretto a uscire dalla casa.

La puntata in programma per giovedì 13 marzo è l’ultimo doppio appuntamento settimanale del reality: a partire dalla settimana prossima, infatti, gli spettatori potranno godere della diretta del programma in prima serata solamente il lunedì.

Anche in questa puntata, i telespettatori saranno chiamati ancora una volta a dover fare una scelta davanti a un televoto eliminatorio che mette a rischio tre donne fortissime: Stefania Orlando, Helena Prestes e Chiara Cainelli.

Javier, Helena, Tommaso, Mariavittoria e Jessica hanno nominato Chiara, mentre Shaila e Lorenzo hanno fatto il nome di Helena. Il voto di Giglio e Zeudi, invece, è andato a Stefania Orlando con l’ultima finalista ufficiale che ha motivato la sua scelta spiegando che “La stimo ma nel gioco ha sempre lo stesso meccanismo. Estremizza tanto e non si coinvolge emotivamente con le persone e con le dinamiche di cui parla”.

Cosa dicono i sondaggi

Anche in questo caso, non è semplice decidere quale delle concorrenti non dovrebbe avere la possibilità di continuare la sua avventura all’interno della casa più spiata di Italia. Le tre donne, infatti, nel corso della loro esperienza del reality hanno saputo regalare dinamiche e curiosità in un percorso per nulla facile a livello strategico ed emotivo.

Nella scorsa puntata, infatti, Chiara Cainelli ha saputo emozionare il pubblico grazie a una linea della vita che le ha permesso di aprirsi e raccontare alcuni momenti difficili della sua vita, come il periodo di depressione vissuto dopo la fine di una lunga storia d’amore.

La sua storia, però, potrebbe non essere abbastanza per superare la puntata eliminatoria del 13 marzo: secondo i sondaggi che riportano il gradimento delle concorrenti nominate, infatti, al momento sembra trionfare Helena Prestes con il 48,93%.

Se la giocano quindi Stefania Orlando e Chiara Cainelli con un distacco che non conferma la salvezza di nessuna di loro: Stefania, al momento, ha ottenuto il 26,12%, mentre Chiara il 24,95%. I dati, ancora incerti, non danno quindi nessuna sicurezza rispetto alla salvezza di Stefania.

I giochi sono ancora aperti, anche se la percentuale di gradimento di Helena potrebbe davvero permetterle di continuare la sua corsa verso la puntata finale del programma di Alfonso Signorini.

Dove e quando vedere la puntata del Grande Fratello

Per scoprire chi sarà la concorrente a dover lasciare la casa, l’appuntamento è per la serata di giovedì 13 marzo 2025 alle 21,35 circa, su Canale 5.

Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.