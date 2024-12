Fonte: IPA Javier Martinez

Nella prima serata del 23 dicembre 2024 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024 con la conduzione, come sempre, di Alfonso Signorini. La puntata della pre-vigilia di Natale presenterà al pubblico diversi colpi di scena e momenti di spettacolo dedicati proprio all’avvento del giorno più bello dell’anno.

Uno spazio molto importante dell’episodio verrà dedicato all’amore e alle intricate vicende amorose dei protagonisti del reality show. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, infatti, vivono una crisi di coppia che probabilmente verrà approfondita in puntata. Ma anche il legame speciale che si è creato tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani potrebbe essere oggetto di analisi durante la diretta televisiva.

Alfonso Signorini coglierà l’occasione anche per parlare di un nuovo bacio che è avvenuto, nelle ultime ore, nella casa più spiata d’Italia tra Javier Martinez e Chiara Cainelli.

Javier Martinez e Chiara Cainelli, il bacio

Il Grande Fratello 2024 ha avuto avvio lo scorso settembre e, anche se non è ancora nota la data della finale del reality show, sembra che la produzione possa andare avanti ancora per diversi mesi. Proprio per questo diversi nuovi concorrenti hanno varcato di recente la mitica porta rossa nelle scorse settimane.

Tra di loro anche delle vecchie conoscenze del programma televisivo: Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maria Monsé, in coppia con la figlia Perla Maria. Alcuni nuovi inquilini sconosciuti si sono aggiunti al cast di concorrenti dello show, tra di loro Chiara Cainelli che ha creato un legame speciale con Javier Martinez. I due, infatti, si sono recentemente scambiati un bacio. Il gesto d’affetto è scattato in un momento di confronto privato tra i due nella zona della casa dedicata alla piscina.

Il pallavolista l’ha raggiunta proprio lì e ha deciso di porgerle delle domande dirette sul loro rapporto speciale: “Ti faccio una domanda…Ci sta la confusione nella tua testa?… Possono centrare altre persone… Anche fuori?… Hai dei dubbi?”.

Chiara Cainelli si è aperta con l’ex tentatore, svelandogli di non nutrire dei dubbi su di lui ma di voler solo andare piano: “Non su di te come persone ma su quello che posso provare o non provare nei tuoi confronti… Non vorrei trovarmi in una situazione magari di mi lascio andare e poi non è magari come mi aspetto e poi tornare indietro è dura… Non vorrei, come dire, buttarmi su una persona”.

Il ragazzo si è detto d’accordo con l’idea della coinquilina ma poi ha deciso di baciarla: “Ti capisco in pieno e sono completamente dalla parte tua su questo punto di vista… Io al posto tuo avrei fatto uguale”.

Il bacio tra Zeudi Di Palma ed Helen Prestes

Javier Martinez e Chiara Cainelli potrebbe diventare una nuova coppia del Grande Fratello, dopo il bacio che si sono scambiati di recente. Ma sembra che anche Zeudi Di Palma ed Helen Prestes si siano lasciate andare a un gesto affettuoso negli ultimi giorni. Le due concorrenti hanno rivelato di essere attratte una dall’altra e dopo essere state molto vicine negli ultimi giorni ed essersi scambiate delle confidenze, avrebbero deciso di lasciarsi andare a un bacio.