Lui entra al Grande Fratello, lei non la prende benissimo: l’indiscrezione

IPA GF, un partecipante avrebbe avuto una lovestory con una vip

Il Grande Fratello finalmente in versione Simona Ventura è cominciato da poco e non mancano i drammoni. Stavolta, però, il colpo di scena arriva da fuori le mura della Casa: un concorrente attuale avrebbe avuto una relazione segreta con una donna famosa, e la notizia ha già scatenato un piccolo terremoto tra i fan. Questa stessa persona non sarebbe contenta del suo ingresso nella Casa.

No, non sappiamo chi sia, ovviamente. Purtroppo è tutto avvolto da una cortina omertosa di non detti. Sui social è partita la caccia all’identità della misteriosa ex, tra indizi, supposizioni e una valanga di totonomi degni di un giallo sentimentale. Quelli che ci piacciono tanto.

Grande Fratello, la bomba su un amore segreto

A lanciare la bomba è stata lei, sempre lei, l’esperta di gossip, Deianira Marzano. Secondo le sue rivelazioni, uno dei concorrenti del GF 2025 avrebbe avuto una relazione segreta con una donna famosa dello spettacolo, conosciuta durante un evento privato a Roma.

La frequentazione, descritta come “piuttosto intensa”, sarebbe durata alcuni mesi, mantenuta lontana dai riflettori e dalle cronache rosa.

Prima di entrare nella Casa, però, il gieffino misterioso avrebbe messo fine al rapporto, presentandosi al reality da single. Chiaro, chiaro, non si può entrare nella Casa con una mezza storia già in corso.

La vip a questo punto, ignara dei suoi piani televisivi, avrebbe scoperto la sua partecipazione al Grande Fratello solo all’ultimo momento tramite un’amica in comune. Un tradimento.

Insomma, un vero colpo di scena. Da un lato un concorrente con un segreto nel cuore, dall’altro una celebrità sorpresa dall’addio improvviso e dalla comparsa dell’ex fiamma sotto l’occhio delle telecamere. Ma forse la stiamo romanzando troppo. O forse speriamo che sia esattamente così la situazione, drammatica.

Flirt top secret: chi è il gieffino col passato da copertina?

In pole position tra i sospetti spunta Matteo Azzali: 47 anni, ex pugile, si è presentato al pubblico come “l’ultimo dei romantici” (e già questo), dichiarando di cercare il vero amore e “non le avventure” (e anche questo). Eppure proprio la sua esperienza nel mondo dello spettacolo – fu ospite all’Isola dei Famosi 2016 – lo rende un candidato ideale.

C’è poi Matteo ‘Jonas’ Pepe, il 24enne modello e studente di filosofia dal carattere ribelle. La sua indole intraprendente e romantica calzerebbe a pennello con lo scenario dipinto da Deianira Marzano. Non manca chi punta su altri gieffini come Omar “Bena” Benabdallah o il bel Mattia Scudieri, mentre appaiono improbabili i nomi più defilati come Domenico D’Alterio o Omer Elomari.

Indizi, sguardi e silenzi: cosa sappiamo davvero su questa love story nascosta

Nulla. Non sappiamo purtroppo nulla oltre a quanto (non) detto da Deianira. Per ora nessun nome ufficiale è stato fatto. La stessa Deianira si è limitata a tracciare il quadro senza svelare le identità. Il web, nel frattempo, analizza ogni dettaglio: c’è chi legge gli sguardi, chi riascolta i confessionali, e chi spera in una sorpresa in diretta.

Dentro la Casa tutto tace. Ma Simona Ventura, regina del prime time, potrebbe decidere di cavalcare il mistero. Con un freeze o un confronto a sorpresa, la verità potrebbe arrivare prima del previsto. Anche perché diciamolo: sarebbe un buon compromesso tra cachet della presunta vip dal cuore spezzato e Auditel.