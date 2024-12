Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il reality di Canale5, il più longevo dell’intera televisione, si appresta a concludere il 2024 con un’eliminazione. Il Grande Fratello torna in onda il 30 dicembre con una nuova puntata in diretta, con la conduzione di Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. E pare proprio che ci sia un nuovo ingresso a sconvolgere gli equilibri interni della Casa, sebbene ci sia spazio anche per i festeggiamenti in vista del Capodanno che molti dei concorrenti trascorreranno presso il loft degli studi Lumina. Ma cosa succederà nel corso della diretta di lunedì?

Grande Fratello, le anticipazioni del 30 dicembre

Ultima diretta per il Grande Fratello, che va in onda il 30 dicembre trasmettendo la festa di fine anno per la quale è stata preparata una coreografia straordinaria da Enzo Paolo Turchi con la moglie Carmen Russo. Il coreografo, concorrente di quest’edizione, è uscito prima del tempo dal gioco per tornare dalla sua famiglia e perché si sentiva escluso da alcune dinamiche. È comunque rimasto nel cuore di molti degli inquilini della Casa che ora lo ritrovano come maestro dello spettacolo che chiude definitivamente il 2024.

A margine del balletto, ideato dallo storico ballerino di Raffaella Carrà, potrebbe inoltre esserci un nuovo ingresso molto interessante. Si è parlato della possibilità di un approdo in Casa di Rebecca Staffelli, voce del popolo e dei social per la seconda edizione consecutiva, che è attesa all’interno della Casa con un ruolo diverso rispetto a quello che ricopre attualmente. Sarebbe una bella sorpresa per i ragazzi, dato che in molti l’apprezzano davvero, ma Alfonso Signorini ha voluto tenersi per sé ogni novità.

L’eliminato del 30 dicembre

Come abbiamo anticipato, il televoto del 30 dicembre è eliminatorio. Il concorrente meno votato dal pubblico è quindi quello destinato a lasciare la Casa per sempre, mentre i sondaggi ci forniscono una prima anticipazione rispetto a quello che potrebbe succedere durante la diretta. Per il momento, sembra che l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma possa dormire sonni tranquilli dal momento che si posiziona in testa alla classifica con il 32%, seguita da Bernardo Cherubini che rimane sotto il 30% delle preferenze ma comunque con una buona percentuale di voti nonostante sia entrato da poco.

Seguono Emanuele Fiori – che non è del tutto a riparo dal rischio eliminazione – e Le Monsè, che potrebbero essere le concorrenti eliminate del 30 dicembre. La loro posizione in classifica le mette infatti a rischio, ma non è detto con certezza che siano loro le concorrenti eliminate. Il televoto potrebbe infatti cambiare completamente le sorti della gara e penalizzare un altro dei concorrenti in nomination. Intanto, Perla Maria Paravia continua a studiare per conseguire la maturità a giugno.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda il 30 dicembre su Canale5 alle 21,30, subito dopo la puntata di Striscia la Notizia. Il programma è trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. La prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini è prevista per il 6 gennaio, nella serata dell’Epifania.