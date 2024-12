Ultima puntata dell'anno per il Grande Fratello: chi esce tra i concorrenti in nomination nella puntata del 30 dicembre

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello si chiude con l’ultima eliminazione dell’anno. Quella del 30 dicembre è infatti la puntata che conclude il 2024, ma le avventure della Casa più spiata d’Italia non si chiudono qui. Il reality torna infatti regolarmente a gennaio ed è uno dei programmi confermati per la prossima stagione. Intanto, le nomination della scorsa puntata, la 19ª, mettono a rischio 4 dei concorrenti all’interno del gioco, scelti tra gli ultimi che hanno fatto il loro ingresso dalla Porta Rossa.

Grande Fratello, chi sono i nominati

I concorrenti che rischiano l’eliminazione sono 4. A differenza delle altre puntate, in cui il televoto serviva per determinare il nome – o i nomi – dei preferiti, quello del 30 dicembre è eliminatorio. Come di consueto, sarà il pubblico mediante il televoto a determinare il concorrente che uscirà per sempre dal gioco, mentre le nomination fatte rivelano un po’ di più sulle dinamiche interne alla Casa. Gli inquilini che potrebbero uscire sono infatti tutti freschi di entrata, motivo per il quale si potrebbe pensare a una strategia dei senior per chiudere il cerchio e consolidare il gruppo iniziale.

I nominati di questa settimana sono Zeudi Di Palma, l’ex Miss Italia entrata da qualche settimana e particolarmente vicina a Helena Prestes; Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti e sempre più intenzionato a ritagliarsi un suo spazio all’interno del gruppo più forte; Emanuele Fiori, che ancora fa una certa fatica a emergere e infine Le Monsè. Perla Maria Paravia, che quest’anno deve sostenere gli esami di maturità, è la prima concorrente a entrare nella Casa con i libri di scuola. La figlia di Maria Monsè sta infatti studiando regolarmente per il diploma, malgrado abbia deciso comunque di partecipare al reality come concorrente.

Cosa dicono i sondaggi

I dati dei sondaggi emersi da ForumFree mostrano uno scenario interessante rispetto alle votazioni del pubblico. La classifica è infatti molto corta, anche se i numeri sembrano propendere per l’eliminazione delle Monsè. Non sarebbe una grossa novità: d’altronde Maria era già entrata nella Casa tempo fa senza riscontrare un grande successo, mentre Zeudi, che si prende la prima posizione con il 32%, pare che possa salvarsi dall’ultima eliminazione del 2024. Segue Bernardo Cherubini con il 28%, che quindi potrebbe ancora rimanere in gioco, mentre è in posizione di rischio Emanuele Fiori con il 22% che potrebbe quindi lasciare il gioco. Chiudono le Monsè con il 18% e diventano le candidate più probabili per l’eliminazione.

Come ricordiamo, nella puntata del 23 dicembre Zeudi Di Palma è stata nominata da Javier Martinez, Emanuele Fiori e Luca Giglio, che ha ricevuto pure la sorpresa della sua fidanzata Yulia Bruschi. Bernardo Cherubini è stato invece scelto da Lorenzo Spolverato, da Luca Calvani e in segreto da Alfonso D’Apice. Maria Monsè e Perla Maria sono invece state scelte da Shaila Gatta, che non ha digerito la mancata collaborazione su TikTok e segretamente da Tommaso. A scegliere l’eliminato è come sempre il pubblico e, come sappiamo, i sondaggi non sono che un’indicazione di massima di quello che potrebbe accadere nel corso della puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini.