Anticipazioni Grande Fratello del 24 marzo: Alfonso Signorini nei guai col televoto

Il Grande Fratello torna in tv lunedì 24 marzo, per la semifinale condotta da Alfonso Signorini: cosa accadrà

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Siamo giunti alla semifinale del Grande Fratello: nella serata del 24 marzo Alfonso Signorini condurrà una puntata ricca di colpi di scena. E così, ormai a un passo dalla puntata finale, si parlerà di amicizie finite, senza dimenticare quelle che saranno le ultime eliminazioni di questa edizioni e la nomina di un nuovo finalista: l’appuntamento del reality show si preannuncia già imperdibile. Anche perché è ormai vicinissima la finale, prevista per il 31 marzo, che incoronerà il vincitore.

Grande Fratello, le anticipazioni del 24 marzo

Nella Casa più spiata d’Italia, neanche a dirlo, la tensione è alle stelle: i concorrenti stanno cercando in tutti i modi di accaparrarsi i posti rimasti accanto ai già finalisti, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Ovviamente tutto è ancora da decidere, anche se secondo i sondaggi potrebbe essere Helena Prestes a giocarsi il tutto e per tutto nella puntata finale insieme ai suoi compagni d’avventura.

I gieffini però sono ormai tutti contro tutti e l’avvicinarsi della chiusura del reality show sta facendo saltare strategie e sta mettendo a repentaglio vecchie amicizie. È il caso di Shaila e Zeudi, che sono passate dal professarsi amiche al dichiararsi guerra aperta: l’ex velina è infatti convinta che i consigli che l’ex Miss Italia le ha dato siano stati finalizzati a eliminarla dal gioco. Alfonso Signorini dovrà quindi cercare di gettare acqua sul fuoco e chiarire la situazione, proponendo un confronto tra le due.

Ancora polemiche sul televoto

Nel frattempo anche fuori dalla Casa la tensione si fa sentire: durante una scorsa puntata l’opinionista Beatrice Luzzi ha svelato alcuni meccanismi del televoto. Con le sue dichiarazioni l’ex gieffina ha fatto adirare il conduttore che dopo averla ripresa in diretta avrebbe, secondo alcuni, continuato a discuterci anche dietro le quinte. L’aria che si respira ormai da tempo non è delle migliori al Grande Fratello e i rapporti tra i due sono ormai incrinati: ci saranno altri battibecchi in diretta tv?

Il televoto sarà ancora una volta al centro della puntata: ormai gli spettatori hanno perso fiducia nel meccanismo di voto dei preferiti all’interno del loft, e ad alimentare i sospetti ci sarebbero anche le parole di Lorenzo Spolverato, che ha “predetto” l’uscita della modella brasiliana, nonostante sia una delle concorrenti più amate dal pubblico. I “fandom tossici” potrebbero colpire ancora? Non ci resta che scoprirlo durante la diretta.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La 41esima puntata del Grande Fratello va in onda su Canale5, il 24 marzo alle 21,35 circa, come sempre subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia, con la conduzione di Alfonso Signorini. Si tratta della penultima puntata, prima della finale in programma il 31 marzo.

Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. In studio ritroveremo come di consueto le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre Rebecca Staffelli sarà la voce dei social. Lo show vive anche attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia e centinaia di commenti.