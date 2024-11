Anticipazioni Grande Fratello del 23 novembre: il confronto tra Federica e Stefano

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello cambia ancora giorno di messa in onda: dopo essere partito con il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del giovedì in prima serata su Canale 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini tenterà il tutto per tutto con la puntata di sabato 23 novembre, che andrà a scontrarsi con Ballando con le stelle.

Una grande sfida per il conduttore e gli autori del programma, che però sembrano aver intercettato la curiosità del pubblico con il triangolo amoroso tra Federica, Stefano e Alfonso. È previsto infatti un confronto tra la gieffina e l’ex tentatore dopo il bacio appassionato a D’Apice. Ma non solo: attesissimo anche il faccia a faccia tra Shaila ed Helena, da qualche giorno l’una contro l’altra. Cosa accadrà tra gli inquilini della Casa?

Grande Fratello, le anticipazioni del 23 novembre

La combo tra il Grande Fratello e Temptation Island sembra funzionare: il triangolo amore tra Federica, Stefano e Alfonso sta catalizzando l’attenzione del pubblico, soprattutto dopo che i due ex fidanzati si sono lasciati andare a un bacio inaspettato davanti agli altri inquilini della Casa. Una mossa che non è piaciuta a Stefano, già deluso dalle frequentazioni di Federica durante la loro conoscenza. Eppure, dopo il bacio passionale con l’ex, la gieffina è corsa ad abbracciare Tediosi, atteggiamento che ha fatto infuriare Alfonso: questa sera il confronto è d’obbligo.

Altro faccia a faccia previsto durante la puntata di sabato 23 novembre, quello tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Il rapporto tra le due è sempre più teso: l’ex velina ha accusato la modella di essere una persona falsa e stratega, dando il via a un’accesa discussione. Dal canto suo l’ex naufraga ha invitato la coinquilina a tenere un comportamento più consono e meno “cafone” dato che si trova in tv. Alfonso Signorini indagherà su queste ostilità, probabilmente nate dalla relazione tra Shaila e Lorenzo, che ha troncato con Helena proprio quando stava nascendo un feeling speciale.

Chi rischia di uscire dalla Casa

Non solo triangoli amorosi e scontri al Grande Fratello: qualcuno infatti dovrà lasciare la Casa più spiata d’Italia questa sera. In nomination troviamo Jessica Morlacchi, la favorita di questo televoto secondo i sondaggi, seguita da Lorenzo Spolverato, Clayton Norcross, Alfonso D’Apice e Amanda Lecciso.

È proprio lei che potrebbe abbandonare il gioco, visto che non è riuscita a creare dinamiche interessanti all’interno della Casa, mentre Alfonso, grazie anche al bacio con l’ex Federica, potrebbe sperare in una permanenza più duratura nel gioco. Strategia o meno – c’è chi accusa la ragazza di sfruttare la situazione per ottenere visibilità – di certo il triangolo amoroso comincia a dare i frutti sperati.

Nessun provvedimento invece per Lorenzo Spolverato: nonostante sui social gli utenti chiedessero a gran voce la sua espulsione, il gieffino rimarrà ancora nel reality show. Il concorrente è stato richiamato in confessionale per i suoi atteggiamenti aggressivi, ormai intollerabili, nonostante il rimprovero in diretta di Signorini, che ha dovuto bacchettarlo durante un confronto con Helena. Le minacce di seri provvedimenti forse hanno sortito qualche effetto: dopo i richiami della produzione, Spolverato sembra aver abbassato la cresta. “Adesso sono in una situazione di riflessione, di accettazione e non attacco più nessuno”, ha detto. Ma quanto durerà?

Quando e dove va in onda

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda il 23 novembre su Canale 5 in prima serata, alle 21.40, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia. È possibile vedere l’appuntamento in contemporanea anche su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere la puntata e seguire cosa accade nella Casa tutti i giorni, in diretta 24 ore su 24. Il reality show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie migliaia di commenti.