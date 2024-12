Giorgia star di Un posto al sole, quando vederla e cosa fa

Giorgia arriva a Napoli e si lancia come attrice per un giorno di "Un posto al sole": quando vederla e cosa dobbiamo aspettarci

Fonte: Ufficio stampa Rai Giorgia guest star di "Un posto al sole"

Un posto al sole dà il benvenuto a una star d’eccezione per la puntata del 5 dicembre. La serie in onda su Rai 3 vedrà infatti la presenza di Giorgia, cantante apprezzatissima che, in questo momento, continua a riscuotere successi non solo come una delle artiste musicali più amate, ma anche come conduttrice.

Giorgia star di “Un posto al sole”

Abbiamo imparato a conoscerla e amarla per la sua simpatia e il suo talento canoro: Giorgia è ormai una stella del panorama musicale italiano capace di farci cantare, emozionare e sorridere con le sue canzoni senza tempo.

Nell’ultimo periodo, però, la cantante ha regalato ai fan anche una nuova sfaccettatura della sua professionalità: dopo il successo nei panni di co conduttrice a Sanremo 2024, è stata scelta come padrona di casa ufficiale dell’edizione 2024 di X Factor, talent che l’ha vista cantare, emozionarsi, empatizzare con i concorrenti e tenere a bada l’animo competitivo dei giudici.

Poliedrica e pronta a mettersi in gioco, ora Giorgia sceglie di farsi vedere sotto un’altra luce: la cantante è infatti guest star nella puntata di giovedì 5 dicembre di Un posto al sole, iconica serie prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione TV Rai di Napoli.

Fonte: Ufficio stampa Rai

Un nuovo incarico che darà la possibilità a Giorgia di misurarsi come attrice per un giorno. Nei panni di se stessa, sarà alle prese con un contrattempo durante un momento passato sul lungomare di Napoli, città che la ospita anche per l’ultima puntata di X Factor insieme a Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e i 4 finalisti del talent.

Giorgia, cosa fa in “Un posto al sole”

Ed è proprio per arrivare a un concerto in Piazza del Plebiscito che Giorgia si troverà in condizione di chiedere aiuto a Samuel, interpretato da Samuele Cavallo, a Guido Del Bue, ovvero Germano Bellavia e al vigile Cotugno, interpretato da Walter Melchionda, per riuscire a venire a capo della questione.

Fonte: Ufficio stampa Rai

I tre protagonisti della serie saranno quindi i suoi compagni d’avventura nella ricerca della Piazza pronta ad attendere la cantante per una serata davvero speciale.

Quando e dove vedere Giorgia in “Un posto al sole”

Per chi non volesse perdersi la puntata che vede Giorgia ospite nel cast, l’appuntamento è per giovedì 5 dicembre alle 20 e 50 su Rai 3. Le puntate della serie sono disponibili anche su RaiPlay.

La presenza di Giorgia è un valore aggiunto per la serie che spesso ha scelto di portare sul piccolo schermo guest star coinvolgendoli all’interno del cast: nelle 28 stagioni passate, tra gli altri, abbiamo potuto godere della partecipazione di Lodovica Comello, Andrea Sannino, Maurizio De Giovanni e Ninni Bruschetta oltre ai debutti di Serena Rossi, Cristiana Dell’Anna e Greta Scarano.

Non resta che aspettare di vedere Giorgia pronta a raggiungere Piazza del Plebiscito per riabbracciare il suo pubblico, emozionato di sapere che la cantante è anche parte del cast dei Big del Festival di Sanremo 2025.