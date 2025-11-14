Giorgia sensuale e passionale al quarto live di X Factor, il look rosso fuoco è una visione

Ufficio Stampa Giorgia in total red a X Factor

X Factor 2025, in onda ogni giovedì su Sky e NOW, è un’occasione per immergersi nella musica dei nuovi talenti in gara, ma non solo. A ogni puntata, la conduzione di Giorgia porta una ventata di allegria ed emozione, oltre che di stile. Non è passata di certo inosservata la collaborazione con la maison fiorentina Ermanno Scervino, che ha creato per lei abiti che sono un mix perfetto tra identità artistica della cantante e lusso sartoriale italiano. Moda e autenticità si traducono in look custom made di grande raffinatezza, proprio come l’ultimo indossato la sera del 13 novembre.

Giorgia si accende come una fiamma nell’abito rosso fuoco

Il quarto live di X Factor 2025, andato in onda il 13 novembre, è stato ribattezzato “Hell Factor”. Vuoi per l’alta tensione dovuta alla doppia eliminazione, vuoi per il look di Giorgia che ha acceso il palcoscenico. Un look all’altezza del drama, possiamo dire: un mini abito bustier in raso di seta rosso fuoco, che unisce grinta e sensualità.

Come anticipato, il look è interamente firmato Ermanno Scervino. Un inno all’audacia con quel raso di seta, scelto per la capacità di restituire in modo fluido e drammatico le luci del palco. Il modello bustier definisce la silhouette, abbinato a un body in filo di Scozia ton sur ton. Tutto completato dal sabot open toe, sempre in raso di seta rosso, con tacchi a spillo.

Il rosso, gioia di tutte le donne che vogliono essere audaci e osare. Una tonalità vibrante, simbolo di passione e seduzione: non è certo un caso che Giorgia abbia deciso di indossare questo colore per la serata più ad alta tensione di questa edizione.

Senza dimenticare, poi, l’intenso tango di apertura che l’ha vista protagonista nelle vesti inedite di ballerina, in coppia con l’ospite d’eccezione Pierfrancesco Favino. Un momento che certamente i telespettatori non dimenticheranno.

I look Scervino di Giorgia a X Factor

Affidarsi a una maison storica come Ermanno Scervino è sempre una garanzia. Del resto la collaborazione con le maestranze non è solo un impegno pratico, ma una vera e propria commistione di intenti che danno vita a un sogno: quello che ne nasce è un fil rouge che racconta qualcosa della donna che indossa ogni singola creazione, mettendone in risalto fisicità e carisma.

Il primo live di X Factor, quello dell’esordio di Giorgia alla conduzione, ci ha restituito uno stile elegante ma anche più composto, professionale. La cantante ha indossato un completo in cui a far da protagonisti sono degli splendidi pantaloni palazzo in cady di viscosa, abbinati a un top guêpière con inserti in pizzo rebrodè. Il secondo live non è stato da meno, con una linea molto simile: pantaloni palazzo abbinati a un top in tulle con ricamo a disegno maglieria.

La seduzione vera e propria ha iniziato a far capolino dal terzo live, in cui Giorgia ha indossato una camicia oversize in raso di seta, illuminata da un plastron da smoking. Un elemento androgino a cui fanno da contraltare la lingerie in vista e la mini skirt in pizzo rebrodé, completati da stivali in pelle nappa effetto vintage.

Non ci resta che attendere il prossimo look che – ne siamo certe – non ci deluderà.