Giorgia, chi è lo stilista che la veste a X Factor 2025

Getty Images Giorgia, 10 look che hanno fatto la storia tra eleganza e semplicità

Giorgia non è solo una delle voci più potenti e riconoscibili della musica italiana, ma anche un’icona che, negli anni, ha saputo rinnovarsi con grazia ed eleganza. Se sul palco emoziona con le sue canzoni, davanti alle telecamere conquista anche per il suo stile sempre raffinato e mai scontato. Per l’edizione 2025 di X Factor, il programma che torna ogni giovedì sera su Sky e in streaming su NOW, l’artista romana ha scelto di affidarsi a un alleato prezioso: Ermanno Scervino.

Lo stilista fiorentino, da sempre sinonimo di femminilità sofisticata e sartorialità italiana, ha realizzato una serie di look esclusivi che Giorgia indosserà durante la conduzione dello show, trasformando ogni puntata in un vero spettacolo di moda e personalità.

Un sodalizio di eleganza: Giorgia e Ermanno Scervino

La collaborazione tra Giorgia ed Ermanno Scervino non nasce oggi, ma si consolida stagione dopo stagione, in un dialogo continuo tra musica e moda. Già ai TIM Music Awards 2025, l’artista aveva incantato il pubblico all’Arena di Verona in due momenti diversi e ugualmente memorabili: durante il duetto con Eros Ramazzotti ha indossato un abito nero in chiffon di seta e pizzo, con maniche lunghe e trasparenze sofisticate che lasciavano intravedere il lavoro minuzioso dei ricami.

Pochi minuti dopo, per la presentazione del nuovo singolo Golpe, uscito il 19 settembre, è apparsa in un lungo abito bianco smanicato, interamente ricamato a mano con il caratteristico punto foglia, cifra distintiva della maison. Due scelte stilistiche diametralmente opposte che hanno confermato la versatilità della cantante e la capacità di Scervino di cucire addosso a lei non solo tessuti, ma veri racconti di identità.

Ufficio Stampa - Ermanno Scervino

L’intesa tra i due, d’altra parte, è naturale: “Vestire Giorgia è un onore e una sfida stimolante – ha dichiarato lo stilista – la sua autenticità e la sua energia espressiva incarnano perfettamente lo spirito della nostra Maison”. Una dichiarazione che sembra un manifesto di stile: Scervino non si limita a firmare abiti, ma crea un linguaggio comune, cucito su misura sulla personalità di chi li indossa.

I look di X Factor 2025: dettagli che raccontano una storia

Per la nuova stagione di X Factor 2025, Giorgia avrà a disposizione un guardaroba pensato e realizzato esclusivamente per lei. Non si tratta di semplici abiti di passerella adattati, ma di creazioni custom made, pensate per rispecchiare la sua identità artistica e il suo carisma scenico.

Ufficio Stampa - Ermanno Scervino

Tra le prime uscite televisive spiccano i pantaloni grigi marocain con stampa denim, dal taglio morbido ma raffinato, capaci di unire comfort e presenza scenica. Abbinati a camicie in denim lavorate con intagli ricamati, creano un gioco di contrasti tra rigore e delicatezza, unendo la forza del tessuto quotidiano con la leggerezza dei dettagli artigianali.

A completare i look, non mancano accessori che diventano protagonisti tanto quanto i capi principali: texani in suede o in pelle, con quel tocco rock che non stona mai su un palco musicale, e cinture coordinate che sottolineano la silhouette con discrezione. Tutto racconta un codice stilistico preciso: quello di Scervino, che fa dialogare sartorialità e contemporaneità, e quello di Giorgia, che ha imparato a muoversi con naturalezza tra note musicali e note di stile.