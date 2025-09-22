“Meloni a Domenica In senza contraddittorio”, è polemica: interviene anche la Rai

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA "Domenica In", è polemica: la Rai risponde su Giorgia Meloni

Domenica 21 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Domenica In: un appuntamento attesissimo per il ritorno al timone di Mara Venier, le novità del programma e l’omaggio a Pippo Baudo.

A catturare però l’attenzione del pubblico, e a scatenare la polemica, è stato il collegamento in apertura: il pranzo della domenica a cui ha partecipato la presidente Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni in collegamento a “Domenica In”: è polemica

Che la prima puntata di Domenica In avesse tutti i numeri per attirare l’attenzione non stupisce: sul piatto c’erano diverse novità e momenti attesi. Mara Venier è tornata come padrona di casa, il format si è in parte rinnovato con nuove rubriche e co-conduttori per un’edizione più corale, e la conduttrice aveva promesso di affrontare “ogni domenica una pagina di attualità, di costume. Non ci sarà la cronaca nera – ce n’è anche troppa – né la politica”, come raccontato ad Ansa.

Ma non solo: il toccante omaggio a Pippo Baudo, gigante della tv scomparso lo scorso agosto, cui avrebbe dovuto aggiungersi anche Katia Ricciarelli, ma la sua partecipazione è poi saltata a causa di alcune dichiarazioni.

Tutti elementi di impatto in una puntata che ha sicuramente catturato l’occhio del pubblico, ma non per i motivi previsti. In apertura, Mara ha inaugurato il pomeriggio collegandosi con Roma in occasione della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Unesco 2025.

Una mise en place curata nei minimi dettagli, volti noti come Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis, e un ospite d’eccezione inaspettato: Giorgia Meloni. La presidente, seduta accanto agli altri commensali, ha partecipato al collegamento de Il pranzo della domenica, dove ha raccontato a Mara Venier i suoi ricordi dei pranzi in famiglia, tra l’affetto dei nonni materni e le pastarelle.

“La cucina italiana è una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione”, ha spiegato la premier.

La sua presenza ha fin da subito suscitato perplessità tra le opposizioni e sui social, dove molti utenti hanno commentato l’assenza di contraddittorio, i toni e l’atmosfera accomodanti nei confronti di Meloni, e spazio che le è stato riservato a poche settimane da importanti elezioni regionali.

Immediati i commenti dei volti politici come Elly Schlein che ha affermato: “Giorgia Meloni continua a rifiutarsi di venire in Parlamento a spiegare cosa farà l’Italia rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina e alle sanzioni per il governo israeliano. Però continua a trovare il tempo di confezionare spot elettorali sul servizio pubblico”.

Fermissima anche l’opinione della presidentessa della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia: “È veramente triste vedere in Rai, in una trasmissione molto seguita un’intervista alla premier Giorgia Meloni, mentre in alcune regioni si va al voto”.

“Domenica In” nella polemica: la risposta della Rai

E mentre le opinioni si spostano dai social ai media passando anche attraverso le voci di cittadini e della politica, la Rai ha voluto condividere un comunicato di replica alla polemica. La rete spiega che, come servizio pubblico, ha l’obiettivo di valorizzare e sostenere iniziative di interesse nazionale e di rilievo internazionale legate al patrimonio culturale d’Italia.

“Valorizzare la tradizione del pranzo domenicale significa riconoscere un rito che unisce famiglie, comunità e persone, tramanda saperi gastronomici, rafforza i legami sociali e rappresenta un tratto distintivo della cultura e dell’industria italiana nel mondo” continua la nota.

E in merito alla presenza di Meloni, puntualizza: “L’iniziativa, diffusa su tutto il territorio nazionale, ha visto la partecipazione di 10 città capofila, espressione di amministrazioni di ogni orientamento politico – dal centrodestra al centrosinistra – con eventi partecipati in decine di Comuni italiani. Proprio in quest’ottica di coralità e inclusione, durante il collegamento da Roma, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il sindaco della città Roberto Gualtieri hanno lanciato l’iniziativa. Il simbolico “passaggio di microfono” tra il Presidente del Consiglio e il Sindaco di Roma ha rappresentato il senso condiviso dell’iniziativa”.

“Per la Rai, si è trattato di una pagina di autentico Servizio Pubblico nel racconto della cultura, delle tradizioni, della nostra industria e della promozione dell’Italia a livello internazionale” ha concluso la rete.