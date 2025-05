Gigi D’Alessio lascia la Rai per Mediaset: l’indiscrezione sullo show con una vecchia conoscenza

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Gigi D'Alessio

Gigi D’Alessio sarebbe pronto a lasciare la Rai per sbarcare a Mediaset con uno show molto particolare. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Affari Italiani il cantante potrebbe presto arrivare su Canale Cinque con una trasmissione che condurrà insieme ad un altro grande nome della tv: Vanessa Incontrada.

Gigi D’Alessio a Mediaset: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da fonti vicine al cantante, Gigi D’Alessio sarebbe in trattativa per realizzare una nuova trasmissione. Le puntate previste, almeno per ora, sarebbero tre, in onda su Canale Cinque e con una conduzione a due insieme a Vanessa Incontrada.

Come è noto già in passato il cantante e la conduttrice avevano guidato insieme una trasmissione. Nel 2019 infatti “20 anni che siamo italiani” aveva ottenuto un ottimo riscontro da parte di critica e pubblico. La trasmissione era andata in onda, in quell’occasione su Rai Uno.

Il nuovo show Mediaset dovrebbe ripercorrere vent’anni di musica e cinema italiano, filtrato dal punto di vista di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Sul palco ci saranno, oltre ai presentatori, numerosi ospiti, per dare vita ad un varietà classico.

Se l’indiscrezione fosse confermata, il cantante passerebbe definitivamente a Mediaset, lasciando la Rai, ma soprattutto un programma a cui è molto legato: The Voice.

L’artista napoletano infatti ha preso parte a tutte le edizioni del talent condotto da Antonella Clerici, senza perdersi nemmeno i vari spin off.

Gigi D’Alessio, fra la carriera e la famiglia numerosa

Non solo la carriera fra musica e tv, Gigi D’Alessio sta vivendo un momento magico anche per quanto riguarda la vita privata. Dopo la fine dell’amore con Anna Tatangelo, l’artista ha ritrovato il sorriso con Denise Esposito da cui ha avuto due figli.

Gigi D’Alessio è anche papà di Andrea, nato dal legame con la Tatangelo. Claudio, Ilaria e Luca sono invece frutto del matrimonio con Carmela Barbato. Fra i suoi figli solo Luca ha deciso di seguire le orme paterne, diventando un cantante con il nome di LDA.

Il giovane artista ha anche preso parte ad Amici di Maria De Filippi fra tantissimi fan, ma anche qualche critica per via del suo legame con D’Alessio.

“Facendo il mio stesso mestiere, era più facile attaccarlo – ha detto Gigi a Verissimo -. Sta crescendo bene. Non ho mai alzato il telefono per lui e non lo farò. La corsia preferenziale non lo fa diventare più forte. Io con le porte in faccia sono durato 30 anni. Luca è un ragazzo speciale”.

Poi D’Alessio ha parlato dei nipotini e della bellezza di vivere in una famiglia allargata. Non sono stato per niente rigido. Il lavoro mi ha portato spesso a stare lontano, ma per loro ci sono sempre […] Forse sono stato il nonno più giovane di Italia. Quando vedo il più piccolo, mi commuove – ha spiegato a Silvia Toffanin -. Mi chiedo se riuscirò mai a vederli quando hanno 20 anni, poi mi fermo e mi dico che l’importante è goderseli”.

I nipoti di Gigi D’Alessio infatti sono quattro: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021) – avute dal primogenito Claudio – e Joseluí, figlio di Ilaria.