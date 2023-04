Gianluca Scintilla Fubelli, chi è il partner di Federica Panicucci

Fonte: IPA Gianluca Fubelli e Federica Panicucci a "Back to School"

Prenderà il via domani sera la nuova edizione di Back to School, quest’anno condotto da Federica Panicucci, in prima serata su Italia1. La conduttrice però non sarà sola perché, oltre al cast di “Vip ripetenti”, avrà al suo fianco un partner d’eccezione, che risponde al nome di Gianluca Scintilla Fubelli. Storico volto di Colorado, nonché attore e conduttore televisivo, Fubelli si è ritagliato uno spazio in tv grazie alla sua innata comicità. E in questo programma, dedicato alla scuola, avrà un ruolo molto particolare.

Chi è Gianluca Fubelli, in arte Scintilla: da “Colorado” a “Back to School”

30 Vip ripetenti sono pronti a rimettersi in gioco, a riprendere in mano i libri di scuola e ad affrontare nuovamente il difficile esame di quinta elementare. Back to School, il programma dedicato alla scuola, torna con una nuova edizione: il primo appuntamento è fissato per domani, 5 aprile, in prima serata su Italia1. Novità di questa edizione, oltre a Federica Panicucci alla conduzione, sarà anche la presenza di uno dei fuoriclasse della comicità italiana: Gianluca Fubelli, noto anche con lo pseudonimo di Scintilla.

Dopo essere stato protagonista nel programma lo scorso anno, il comico ritorna a Back to School ma questa volta in un ruolo d’eccezione: vestirà infatti il ruolo di “indisciplinato capoclasse” e sarà il partner di Federica Panicucci al timone del programma. Il suo ritorno in tv sarà l’occasione per dimostrare, ancora una volta, l’innata comicità, la geniale irriverenza e la pungente ironia che l’ha da sempre contraddistinto sul piccolo schermo.

Fubelli è nato come cabarettista nel 1998, quando diede vita al quartetto comico I Turbolenti. Non solo comicità perché, nel 2006, ha messo alla prova la sua vena attoriale recitando nel film Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me con Diego Abatantuono, con il quale ha collaborato anche in Area Paradiso del 2012. Nel 2016/17, poi, ha condotto House of Gag su TV8 e dal 2017 è diventato conduttore di Colorado, il programma comico di Italia1 che lo lanciò all’inizio degli anni 2000. Nel 2017 co-condusse con Paolo Ruffini e Federica Nargi, mentre nel 2019 con Paolo Ruffini e Belén.

“Back to school” al via con Scintilla e Federica Panicucci

Ora, per Gianluca Scintilla Fubelli, è in arrivo Back to School al fianco di Federica Panicucci. 6 puntate ricche di divertimento e soprattutto apprendimento, dove i Vip si sottoporranno alle lezioni dei 13 Maestrini, bambini dai 7 agli 11 anni. Tra una lezione e l’altra, i 30 personaggi famosi “ripetenti” dovranno preparare al meglio le materie oggetto d’esame e, più in generale, il programma scolastico, per poi sottoporsi al severo giudizio della commissione.

Tantissimi i volti noti che hanno deciso di mettersi in gioco, ritornando a studiare la matematica, la scienza, la storia e non solo. Da Aldo Montano a Ricky Tognazzi, da Katia Ricciarelli a Beatrice Valli, ma anche Alessandro Cecchi Paone, Gigi e Ross, Luca Onestini e Raffaella Fico, e non solo. Nella prima puntata, in particolare, i Vip ripetenti saranno Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga: a loro spetterà il compito di aprire questa nuova edizione e sottoporsi, sin da subito, al ciclo di lezioni e studi, con la speranza di conquistare l’agognato diploma. Ci riusciranno?