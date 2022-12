“GF Vip”, l’ultima carta di Signorini: chi è il nuovo e inatteso concorrente

Fonte: IPA "GF Vip": chi è il nuovo concorrente

Alfonso Signorini mette la quinta e spiazza tutti con un vero e proprio colpaccio. Il cast del Grande Fratello Vip 7 è pronto ad allargarsi con l’inatteso ingresso di due nuovi concorrenti, che varcheranno la fatidica Porta Rossa nella puntata di lunedì sera. E uno di questi, come rivela TvBlog in anteprima, è un pezzo da novanta della musica italiana: stiamo parlando di Riccardo Fogli. Lo storico cantante dei Pooh è un nuovo concorrente del reality e, dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi nel 2017, è pronto a rimettersi in gioco.

“GF Vip 7”, colpaccio di Signorini: Riccardo Fogli nuovo concorrente

Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato ormai da quasi tre mesi ed è successo davvero di tutto. Dal caso Marco Bellavia e il bullismo subito dai coinquilini alle storie d’amore nate nella Casa, come quella tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che tuttora regge, contro ogni ostacolo. Le dinamiche di gioco, tuttavia, nell’ultimo periodo sono in una fase di stallo e necessitano di essere rivitalizzate, puntata dopo puntata. E forse è anche per questo che Alfonso Signorini sta pensando all’ingresso di nuovi concorrenti, per rimpolpare il cast e donare nuova linfa allo show.

Uno dei nuovi ingressi, come riportato in anteprima da TvBlog, risponde al nome di Riccardo Fogli. Una vera e propria occasione per il reality, che introduce un Big della musica italiana e che ora è pronto a rilanciarsi sul piccolo schermo. Alfonso Signorini si è giocato una carta importantissima ed è riuscito a strappargli il “sì”: il cantante dovrebbe entrare nella Casa lunedì sera, assieme ad un altro nuovo Vippone di cui è ancora ignota l’identità.

La storia di Riccardo Fogli con i reality, dunque, non è ancora finita e avrebbe ancora qualcosa da dire. Memorabile è stata la partecipazione dell’artista all’Isola dei Famosi – nel bene e nel male – nell’edizione del 2019 condotta da Alessia Marcuzzi. In quell’occasione il cantante venne informato del presunto tradimento della moglie Karin Trentini: notizia fornita in diretta da Fabrizio Corona, che fu travolto dalle polemiche per la durezza del suo intervento.

“GF Vip” sbarca al sabato sera: la scelta della produzione

Dopo l’avventura da naufrago nelle sterminate spiagge dell’Honduras, Riccardo Fogli aveva voluto chiudere ogni porta ai reality. La partecipazione al Grande Fratello Vip 7 rappresenta però una ghiotta opportunità per ritornare sul piccolo schermo, riprendersi la scena e rimettersi in gioco a 75 anni.

Intanto il reality di Alfonso Signorini (che a sorpresa potrebbe abbandonare il suo ruolo di conduttore) prosegue ininterrottamente la sua marcia e torna al doppio appuntamento settimanale. A differenza della prima parte di stagione, in cui è andato in onda il lunedì e il giovedì sera, con l’inizio dei Mondiali di Calcio in Qatar il programma è passato all’unico appuntamento settimanale del lunedì.

Tuttavia, quasi a sorpresa, la produzione è corsa ai ripari: questa settimana, così come la prossima, il programma andrà in onda anche di sabato sera. Uno spazio inusuale per uno dei reality simbolo di Canale5, che non ha quasi mai fatto tappa nel week-end in tutta la sua storia. La strategia per incrementare gli ascolti e sbaragliare la concorrenza sarà trionfale? Non resta che scoprirlo domani sera con la nuova puntata.