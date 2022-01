GF Vip, il ricordo di Massimo Troisi e le tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il GF Vip continua a regalare colpi di scena, confronti e sorprese: l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini come al solito ha regalato al suo pubblico un appuntamento carico di emozioni.

Tutti si aspettavano che l’ingresso di Delia Duran nella Casa più spiata d’Italia avrebbe incrinato i fragili equilibri tra i vipponi, ma è stato un altro arrivo a rimescolare le carte: quello di Nathaly Caldonazzo, che seppur da pochissimi giorni all’interno del loft di Cinecittà, ha dimostrato di avere personalità da vendere.

La puntata del 17 gennaio per lei è stata davvero toccante, perché ha avuto modo di ricordare l’amore per un grande uomo e un artista mai dimenticato, Massimo Troisi, dipingendone un ritratto meraviglioso.

Nathaly Caldonazzo, le parole su Massimo Troisi

Uno dei momenti più emozionanti e commoventi dell’ultima puntata del GF Vip è stato sicuramente quello dedicato al ricordo di Massimo Troisi. L’attrice ha infatti parlato della loro bellissima storia d’amore terminata con la scomparsa dell’artista.

“Sapevo della sua malattia, siamo stati insieme gli ultimi due anni. Si sentiva il ticchettio del suo cuore, mi spiegò che a 18 anni gli si fermò il cuore a San Giorgio a Cremano”, ha raccontato l’attrice, rivivendo gli ultimi istanti della vita con Massimo.

“Io gli sono stata vicino fino alla fine. Mi ricordo che festeggiamo il mio compleanno, lui morì il 4 giugno, facevo di tutto, lui era caduto in una depressione forte”. Palpabile tutta l’emozione di una donna che non ha mai dimenticato il suo grande amore: “Lui manca come essere umano, come persona, come persona che ha sempre preso di mira se stesso, mai gli altri, era di un’umiltà incredibile e al contempo di una grandiosità incredibile. Non credo che manchi solo a me, manca un essere umano così nel mondo”.

Il faccia a faccia tra Delia Duran e Soleil Sorge

Non poteva mancare l’acceso confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge. Nonostante la moglie di Alex Belli sia entrata nella Casa da qualche giorno le due si sono evitate a vicenda. Ma a farle parlare ci ha pensato Alfonso Signorini, che le ha messe una contro l’altra.

Soleil ha cercato immediatamente di difendersi, cercando subito lo scontro con la Duran: “Io cerco sempre di vivere le situazioni con il massimo della fiducia. Spesso mi trovo di fronte a persone che non la meritano. Io difenderò sempre Alex, perché se lo merita”. La Sorge non poteva che tirare in ballo il legame con Belli: “Nel nostro rapporto ci siamo detti tante cose, mi ha detto cose in privato che resteranno tali perché porto rispetto al nostro rapporto. (…) Semplicemente ho detto di non svegliare il cane che dorme”.

Delia dal canto suo non ha perso tempo, replicando a tono: “A questo punto ho già le mie risposte e vorrei un faccia a faccia con Alex, perché non ce la faccio più. Questi battibecchi e questo continuo loop di confronti è una cosa che davvero mi dà tanto fastidio. (…) Sono davvero stanca di questa storia. L’unica cosa che ti chiedo, Alex, è che sei consapevole di quel che vuoi nella tua vita prendiamo una decisione”. Il confronto tra le due non poteva che essere deleterio: Delia è crollata, finendo in lacrime.

Kabir Bedi, le lacrime per il messaggio della moglie Parveen Dusanj

La puntata del GF Vip ha visto un altro momento molto emozionante, quello della sorpresa per Kabir Bedi. L’attore di Sandokan ha ricevuto un videomessaggio dalla moglie: “Mi manchi. Ti vedo ogni giorno in televisione, è meraviglioso e surreale”, ha detto la donna, che ha proseguito con parole dolcissime: “Spero che i tuoi coinquilini riescano a conoscere l’uomo che amo così profondamente: un uomo forte, un gigante gentile. Kabir, continua a sorridere e a condividere la tua luce”.