GF Vip, Eva Grimaldi e Kabir Bedi pronti a entrare nella Casa

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il mese di dicembre sarà carico di emozioni per il Grande Fratello Vip. La sesta edizione, la cui finale è stata spostata alla primavera del 2022, si arricchirà presto di nuovi concorrenti che andranno ad unirsi al cast ufficiale. Presto, nella casa di Cinecittà, faranno il loro ingresso altri due volti molto noti del mondo dello spettacolo: Kabir Bedi ed Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi e Kabir Bedi, l’aggiunta di due attori nel cast

Due attori ma, soprattutto, due nomi le cui carriere sono legate a numerosi successi nel cinema e nella tv. Kabir Bedi ed Eva Grimaldi sono in lista per entrare nella casa più spiata d’Italia e, anche se non c’è ancora una data ufficiale per il loro debutto nel reality show del momento, è certo che i due saranno presto coinquilini.

A confermare l’ingresso del settantacinquenne attore indiano, indimenticabile interprete di Sandokan, è stato Alfonso Signorini che, in un collegamento in diretta col TG 5, interrogato dalla conduttrice Cesara Buonamici sull’ingresso dell’attore nella casa, non ha potuto fare altro che confermare l’indiscrezione facendo anche i complimenti alla popolare giornalista per le sue doti investigative. Quanto all’ingresso di Eva Grimaldi, apprezzata attrice di film e fiction, la notizia è stata diffusa dal sito Dagospia in un articolo di Giuseppe Candela che già in altre occasioni si è rivelato una fonte molto attendibile sulle news che riguardano il GF Vip 6.

Gli equilibri nella casa cambieranno entro fine anno

Pur in assenza di una data certa per l’ingresso dei due nuovi partecipanti al reality Mediaset, in rete è già partito il dibattito sui nuovi protagonisti il cui arrivo andrà, certamente, a sconvolgere gli equilibri dello show creati fino a questo momento dai concorrenti in gara. Tra nuovi ingressi, eliminazioni e sorprese dell’ultimo minuto, le settimane che precedono le feste e la fine dell’anno saranno senza dubbio intense per i vip e per il pubblico da casa.

Tra le questioni sospese e gli interrogativi che attanagliano gli appassionati dello show, c’è il nodo cruciale dei concorrenti che decideranno di abbandonare il gioco in vista del prolungamento della durata dello show. Molti vip hanno già manifestato la volontà di non restare in gara e ricongiungersi con le loro famiglie e i loro affetti per festeggiare il Natale. Ma anche in questo senso non ci sono conferme e molte decisioni potrebbero essere annunciate nel corso delle prossime dirette. Non resta che seguire con attenzione i prossimi appuntamenti serali.