GF Vip, la lezione di Manuel Bortuzzo e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ormai siamo agli sgoccioli: il Grande Fratello Vip sta per chiudere i battenti. La semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini ha visto come sempre scontri e discussioni, ma anche momenti di grande commozione, con protagonista Manuel Bortuzzo. Il televoto è stato implacabile, facendo uscire dalla Casa sia Manila Nazzaro che Sophie Codegoni, vittime della doppia eliminazione. Vediamo cosa è accaduto nel loft di Cinecittà durante la semifinale e chi sono i finalisti del GF Vip.

GF Vip, la lezione di vita di Manuel Bortuzzo

Tra i battibecchi e le discussioni tra gli inquilini rimasti (e quelli fuori), a regalare un momento di grande emozione è stato Manuel Bortuzzo, che ha dato una lezione di vita a tutti, raccontando dei problemi della disabilità. Durante il suo percorso nella casa lo sportivo ha sempre reagito, mostrandosi forte e determinato, ma in diretta non ha nascosto tutte le difficoltà della vita quotidiana.

“Considero il GF Vip una sfida vinta – ha spiegato Bortuzzo -. Credo che facendo vedere la quotidianità, la normalità di un ragazzo disabile, posso avere mostrato tante piccole cose che forse prima non si sapevano. Preferisco il termine disabile a diversamente abile, perché le cose bisogna dirle per come sono, senza paura. Non c’è niente di sbagliato in questo”.

“Dover chiedere aiuto sempre ti fa morire dentro”, ha aggiunto. E ha detto, senza giri di parole, che sarà complicato affrontare le sfide di ogni giorno anche nella storia con Lulù, come avere dei figli o semplicemente andare al mare: “Non sarà facile, ma con la forza del nostro amore riusciremo a fare qualsiasi cosa”.

Il ritratto che ne viene fuori è quello di un ragazzo consapevole dei propri limiti, cosciente di vivere una vita “di m…a”, ma fortunato perché “la vita vale sempre la pena di viverla, col sorriso sulle labbra e se c’è l’amore vale ancora di più“.

GF Vip, Soleil rientra nella Casa

Alfonso Signorini ha iniziato la puntata con un confronto volto a mettere subito pepe tra i vipponi. Il conduttore ha fatto entrare Soleil per un confronto con Jessica e Manila che la scorsa puntata l’hanno mandata al televoto. A stupire, più che la discussione in sé (dai toni fin troppo pacati per l’ex corteggiatrice), è stato il commento di Delia: la Duran infatti ha asserito che la Sorge non avrebbe dato nessun apporto al programma.

Signorini non ha perso tempo, replicando immediatamente a tono: “Dire che Soleil non ha dato nulla vuol dire avere le fette di salame sugli occhi. Se sei in questo programma è merito di Soleil non certo tuo”.

GF Vip, il (tristissimo confronto) tra Barù e Alex Belli

Se da un lato abbiamo visto il lato umano di Manuel Bortuzzo, dall’altro il GF Vip ci ha messo di fronte un siparietto più triste che divertente, quello tra Barù e Alex Belli.

I toni tra i due si sono subito accesi: “Non me ne importa niente di avere un confronto con lui, non c’è niente da chiarire”, ha detto il conte all’attore, che ha immediatamente replicato di non essere interessato a volerlo rivedere. Belli si è scagliato con rabbia su Barù, accusandolo di prendere in giro Jessica e di non aver mai avuto il coraggio di guardarlo negli occhi e di affrontarlo. La discussione è sfociata poi su eleganza e “rutti liberi”, lasciando molto perplessi i telespettatori.

GF Vip, chi sono i finalisti

La finale del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 14 marzo in prima serata su Canale 5, per lasciare spazio, dalla settimana successiva a un altro reality, ovvero L’Isola dei Famosi. I cinque finalisti di questa edizione sono Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri, Barù e uno solo tra Giucas Casella e Jessica Selassié.