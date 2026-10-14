GF Vip, Alessandro Roncaccia e la frase sui calabresi che scatena la rabbia del web

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Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip gli scivoloni non mancano mai. E questa volta a finire nell’occhio del ciclone è Alessandro Roncaccia, protagonista di una battuta sui calabresi che ha immediatamente acceso le polemiche sui social. Una conversazione apparentemente innocua tra gieffini, dedicata alle mode e alle tendenze estetiche, si è trasformata nell’ennesimo caso all’interno del reality show condotto da Ilary Blasi. Le parole del modello, immortalate in un video diventato virale, hanno suscitato indignazione tra gli spettatori, alcuni dei quali chiedono addirittura provvedimenti disciplinari.

Grande Fratello Vip, cosa ha detto Roncaccia sui calabresi

Tutto è cominciato durante una chiacchierata in giardino, quando Alessandro Roncaccia si trovava in compagnia di alcuni coinquilini del GF Vip. L’argomento della conversazione erano le tendenze estetiche, in particolare le sopracciglia dalla caratteristica forma ad ali di gabbiano. Uno stile che ha conosciuto una certa popolarità negli anni passati.

Nel corso del discorso, il giovane ha tirato in ballo la Calabria, sostenendo che quella particolare moda sarebbe ancora molto diffusa nella regione perché, a suo dire, i suoi abitanti sarebbero “un po’ indietro”.

Un’affermazione che, ovviamente, non è passata inosservata. Il filmato della conversazione ha cominciato a circolare rapidamente sui social, dove numerosi utenti hanno contestato il riferimento ai calabresi, giudicandolo offensivo e basato su uno stereotipo territoriale.

A suscitare le critiche è stata soprattutto l’associazione tra una scelta estetica e un presunto ritardo culturale attribuito a un’intera regione. Una generalizzazione che ha trasformato una battuta pronunciata durante un momento di quotidianità nella Casa in un argomento di discussione soprattutto sul web.

La rabbia del web e le richieste di squalifica per Roncaccia

Le reazioni non si sono fatte attendere. Sui social sono comparsi numerosi commenti contro Alessandro Roncaccia, accusato di aver pronunciato parole irrispettose nei confronti dei calabresi. “Meglio avere le ali di gabbiano in faccia che un criceto al posto del cervello”, ha scritto qualcuno.

Tra gli utenti c’è chi ha criticato duramente il concorrente, chi ha ironizzato sulle sue affermazioni e chi ha chiesto un intervento da parte della produzione del Grande Fratello Vip. Alcuni spettatori si sono spinti fino a invocare la sua esclusione dal programma, ritenendo la battuta incompatibile con il rispetto dovuto ai telespettatori.

“Talmente buzzurro e ignorante che si qualifica da solo, fuori!”, ha commentato più di un utente. Per ora nessuna dichiarazione – o gesto – ufficiale da parte degli autori della trasmissione.

Roncaccia e il nuovo confronto con Gian Marco Ciaccia

Ma le tensioni intorno ad Alessandro Roncaccia non si fermano alla frase sui calabresi. Nelle ultime ore è tornata a circolare anche l’indiscrezione di un possibile nuovo ingresso nella Casa di Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera Meloni.

I due hanno avuto già un confronto particolarmente acceso. Tutto era nato da alcune dichiarazioni rilasciate da Ciaccia durante un confessionale, nel quale aveva accusato Roncaccia di essersi avvicinato a Piera approfittando di un momento di fragilità della ragazza. L’ex fidanzato aveva parlato persino di manipolazione, sollevando una questione che aveva immediatamente provocato la reazione di Alessandro.

Roncaccia aveva respinto le accuse, contestando soprattutto il fatto che Ciaccia avesse scelto di esprimere quei giudizi senza affrontarlo direttamente. La vicenda era poi proseguita anche fuori dal reality, attraverso messaggi e contenuti pubblicati sui social.

Ora pare che gli autori del Grande Fratello Vip abbiano ricontattato Gian Marco Ciaccia per valutare un suo possibile ritorno nel programma. L’obiettivo sarebbe quello di organizzare un nuovo faccia a faccia con Roncaccia, nel tentativo di chiarire definitivamente le tensioni nate intorno al rapporto con la Meloni.