Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alessandro Roncaccia

Dopo Simone Annicchiarico un altro concorrente starebbe rischiando la squalifica a causa di una bestemmia. Da alcuni giorni infatti circola su Tik Tok un video in cui l’inquilino della Casa di Cinecittà sembra pronunciare una parola particolare.

Roncaccia a rischio eliminazione? Cosa è successo

Da qualche ora sta circolando sui social un video in cui vediamo alcuni concorrenti giocare una partita di pallavolo in giardino. Nella clip vediamo Alessandro Roncaccia giocare con gli altri inquilini e divertirsi, poi una frase che sembra una bestemmia, pronunciata proprio dall’imprenditore. Il video in questione non è nitido e le parole non si sentono bene, come invece era accaduto per la clip di Simone Annicchiarico.

In tanti però sono convinti che il Grande Fratello Vip potrebbe presto prendere provvedimenti e richiedere l’eliminazione dal reality del concorrente. Come ben sappiamo infatti il regolamento del gioco prevede che il concorrente che pronuncia una bestemmia venga escluso immediatamente dalla Casa di Cinecittà senza poter tornare in gioco.

Come ben ricordiamo, Simone Annicchiarico era stato eliminato a poche puntate dall’inizio del reality a causa di una bestemmia pronunciata durante la preparazione del pranzo in casa. Una frase detta per sbaglio che però non era sfuggita all’occhio attento delle telecamere e dei telespettatori.

Nel corso della puntata era poi arrivato il verdetto con la scelta di eliminarlo. Simone si era detto pentito e aveva chiesto al Grande Fratello Vip una seconda possibilità, ma gli era stata negata per rispettare il regolamento.

“Non vengo ricordato da nessuno come persona blasfema o volgare – ha raccontato Simone a Verissimo -. Lì quella parola era utilizzata come un intercalare: non è che stato pensato o litigavo con qualcuno. È come quando vai a sbattere contro qualcosa e ti esce il peggiore degli intercalari. Dopo una settimana nella Casa rilassato, con privazioni di sonno forti, è uscito qualcosa che non doveva uscire, però più di questo non mi posso sentire responsabile”.

“Siccome sono un essere umano e vivo da essere umano, darmi l’opportunità di abbracciarli e salutarli uno a uno era giusto. Ho avuto anche paura quando mi hanno portato fuori: pensavo che dietro ci fosse un plotone d’esecuzione di autori”, ha raccontato poi a Silvia Toffanin, parlando della sua uscita dal GF Vip.

Alessandro Roncaccia vera star del GF Vip

Per il reality condotto da Ilary Blasi perdere Roncaccia potrebbe essere un duro colpo, soprattutto perché l’influencer, imprenditore ed ex star di Italia Shore si è dimostrato un personaggio forte e in grado di creare dinamiche interessanti.

Dopo la discussione con Michelle, poi eliminata dal GF Vip al televoto, Roncaccia è diventato il protagonista di un discusso triangolo amoroso con Piera Meloni. La concorrente, a causa dell’attrazione nei suoi confronti provata durante il reality, ha messo in dubbio la sua relazione con il fidanzato Gian Marco, sino all’addio, avvenuto in diretta tv.

A portare al centro del gossip Roncaccia anche le dichiarazioni di Lulù Selassié che ha affermato di aver avuto un breve flirt con il concorrente poco prima del suo ingresso nella Casa.