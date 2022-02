GF Vip, la storia tra Alex, Delia e Soleil era organizzata: i dettagli

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ogni edizione di un reality show ha le sue dinamiche, che possono piacere o meno. Nel GF Vip 6 a tenere banco è stata sicuramente la storia tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Un triangolo che agli inizi ha incuriosito – e su cui è stato detto di tutto, dalla presunta chimica artistica fino al sostegno dell’amore libero. Tuttavia, dopo aver osservato per mesi i protagonisti della storia, qualcosa scricchiola e ci si inizia a chiedere quanto ci sia di vero. Probabilmente ben poco.

GF Vip 6: il triangolo era stato organizzato sin dall’inizio?

Le prime avvisaglie di una messinscena si erano già avute nel corso di Pomeriggio 5, quando era stato svelato l’accordo tra Alex Belli e Delia Duran. Nel salotto di Barbara D’Urso, era stata la giornalista Silvana Giacobini a supportare la teoria degli appassionati del reality show: “Devo dire una cosa, all’inizio Delia e Alex erano d’accordo. Avevano pensato che Alex avrebbe fatto qualche gioco superficiale e leggero all’interno del programma”.

Dai giochi superficiali e leggeri, tuttavia, si è giunti a scene che hanno stancato ben presto, e persino Alfonso Signorini stesso, che nelle precedenti puntate ha invitato Belli a uscire dallo studio. Più volte definito come un “teatrino”, arrivano altri dettagli a gettare ombre sulla vicenda, dalla influencer Deianira Marzano. Grazie ad alcune fonti, aveva già anticipato l’entrata in Casa di Alex Belli, ma non solo.

“Le fonti dicono che i due fanno finta di litigare. Poi, Delia, il cui ingresso è saltato per ora, entrerà. Successivamente verrà ripescato anche il “marito”, così Soleil passerà per fragile con il loro ingresso e probabilmente vincerà”. Pare, dunque, che fosse tutto organizzato da mesi, ancor prima di entrare nella Casa del GF Vip 6. Del resto, la Duran era stata anche accusata di leggere un copione (che poi è prontamente scomparso).

GF Vip 6, Alex Belli rientra in casa, ma non da concorrente

Ormai c’è grande attesa per il rientro di Alex Belli nella Casa del GF Vip 6. Sebbene non tornerà come concorrente ufficiale, dovrebbe rimanere comunque per circa due settimane. Abbastanza da scombussolare gli equilibri e creare nuove dinamiche, rompendo definitivamente le vecchie. Il GF Vip 6 ha puntato tutto sul triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, ma è stata una scelta sensata? A posteriori, leggendo anche le anticipazioni e le fughe di notizie, si è di certo abbassato l’interesse verso di loro. Anzi, la curiosità ha lasciato il posto alla noia, se non alla stanchezza vera e propria.

Delia Duran è la prima finalista

C’è un ulteriore aspetto che ha gettato ancor più ombre sulla vicenda: Delia Duran ha vinto al televoto ed è arrivata in finale, battendo Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Ci si chiede come sia possibile, dal momento in cui l’attore è da sempre molto amato dal pubblico: una presenza positiva in casa, che ha supportato tutti sin dall’inizio e che non si è mai tirato indietro. Si arriverà allo scontro finale tra Delia Duran e Soleil Sorge, e quest’ultima porterà a casa la vittoria, come preventivato? Solo il tempo ce lo dirà.