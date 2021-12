GF Vip, è guerra tra Maria Monsè e Lulù: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Sono trascorsi ottanta giorni dall’inizio del GF Vip 6 e, com’è ovvio, la stanchezza inizia a farsi sentire. Cresce la tensione nella Casa più spiata d’Italia, al punto da sfiorare la rissa in diretta. Sì, avete capito bene: nella 24esima puntata del reality, andata in onda venerdì 3 dicembre, abbiamo assistito a uno spettacolo non proprio decoroso tra Maria Monsè (una delle ultime arrivate) e Lulù (una delle sorelle Selassié) dopo una settimana intera di screzi, litigi, insulti. E tutte le Vip si sono schierate dalla parte della Princess.

Maria Monsè contro Lulù, tutte contro Maria Monsè

Perdonate il gioco di parole, ma la parentesi Monsè-Lulù dell’ultima puntata ci ha lasciato davvero sconvolti. È vero che ancora una volta gran parte della puntata è stata monopolizzata da Alex Belli e Soleil, ma quando Alfonso Signorini ha interpellato le dirette interessate abbiamo assistito a una scena di cui avremmo volentieri fatto a meno. Tutto è iniziato in settimana all’interno della Casa più spiata d’Italia, con una Maria Monsè pronta a mettere zizzania tra gli altri vip (dice per sincerità, lei). Tra un sussurro e l’altro, ecco che Lulù sente casualmente (ma non troppo) un confessionale dell’attrice in cui non le manda di certo a dire alla Princess. Ed è qui che è scoppiato il putiferio: da quel momento le due si sono dichiarate guerra, coinvolgendo anche gli altri concorrenti. Quello che ieri sera avrebbe dovuto essere un chiarimento si è trasformato in una (quasi) rissa, tra insulti e frasi poco carine e con tanto di Vippone pronte a separarle fisicamente. Neanche nei peggiori bar di Caracas.

Il ritorno di fiamma tra Sophie e Gianmaria

No, non parleremo di nuovo di Alex e Soleil perché alla storia del poliamore non ci crede nessuno. Piuttosto soffermiamoci su una coppia che ci ha preso completamente alla sprovvista: Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Tra i due c’era stato un avvicinamento qualche settimana fa, poi conclusosi in un nulla di fatto. Ma Alfonso Signorini ha mostrato in puntata le immagini di una focosa notte di coccole e baci che non lascia spazio ad alcun dubbio. Tra Sophie e Gianmaria sta nascendo qualcosa? L’ex tronista di Uomini & Donne lo ha escluso, affermando di provare una forte attrazione fisica per il Gieffino, ma nulla di più. Staremo a vedere (tanto c’è tempo fino alla prossima primavera).

Valeria Marini e Urtis, la coppia-rivelazione della Casa

Piccola parentesi (e se la meritano tutta) per Valeria Marini e Giacomo Urtis che, mentre gli altri Vipponi pensano a litigare e/o amoreggiare, si sono già fatti conoscere per la loro immensa carica di vitalità. La coppia è la vera rivelazione tra le new entry nella Casa più spiata d’Italia: simpatici, travolgenti, sempre pronti a divertire i coinquilini e a sollevare il morale (anche con buffi scherzi, tipo far indossare i tacchi di Valeria ad Aldo Montano). Una ventata di freschezza che proprio ci voleva. Questa coppia “stellare” merita un dieci e lode!