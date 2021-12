U&D, Gemma non riesce a rinunciare a Leonardo. Ma Tina dubita del cavaliere

Gemma Galgani è stata come sempre la protagonista della puntata di Uomini e Donne: nel date show di Maria De Filippi la dama, dopo tante delusioni d’amore, sta cercando un nuovo compagno con cui passare la sua vita. Oggi sembra sempre più vicina al cavaliere Leonardo, ma non tutti sono convinti della sua buona fede.

Gemma e Leonardo, la conoscenza procede a gonfie vele

Leonardo Bozzetti, cavaliere del trono over, è entrato nel programma per corteggiare la storica dama, tornata in studio dopo essere rimasta a casa a causa del Covid. I due hanno iniziato una conoscenza che sembra procedere a gonfie vele: prima a distanza e ora dal vivo, Gemma e Leonardo hanno legato e hanno instaurato un rapporto sempre più speciale, suggellato da più di un bacio.

Nonostante qualche ballo che ha scatenato la gelosia della Galgani, la frequentazione sembra procedere per il meglio. A incrinare l’idillio però è arrivato Stefano, un altro corteggiatore arrivato in studio per corteggiare la dama. Sebbene in un primo momento Gemma non volesse neanche farlo entrare dato il legame con Leonardo, stuzzicata da Tina, la Galgani ha accettato di conoscerlo.

Come al solito Tina non ha risparmiato battute al vetriolo e frecciatine alla dama, che nonostante la simpatia verso il nuovo cavaliere ha voluto subito mettere le cose in chiaro: “Io in questo momento sto frequentando Leonardo, sono particolarmente coinvolta nella nostra conoscenza”. Stefano non ha mollato subito la presa, determinato a voler conoscere la Galgani: “Perché ti fossilizzi su un obiettivo quando ne puoi avere due?”.

Tina, le perplessità su Leonardo

Se da un lato il nuovo corteggiatore della Galgani si è dimostrato alquanto intraprendente, lo stesso non può dirsi di Leonardo, che ha mostrato qualche rimostranza quando dallo studio gli hanno fatto notare il poco trasporto verso Gemma: “Ma io bacio quando mi sento, non voglio correre”.

La dama ha voluto sottolineare che con Bozzetti le cose stanno procedendo lentamente, sebbene il suo interesse verso l’uomo sia molto forte. È chiaro che le simpatie di Tina stiano ricadendo verso Stefano, a suo parere “più spontaneo, più espansivo e meno ermetico”, mentre i dubbi su Leonardo si fanno sempre più forti.

Ma, coup de théâtre, non appena Gemma ha appena solo pensato di tenere il nuovo cavaliere, Leonardo non è riuscito a trattenere la sua gelosia, mettendola con le spalle al muro: “Io sono coinvolta nei tuoi confronti, sono si più intraprendente ma mi sono trattenuta perché ti ho visto più frenato”, ha ammesso la Galgani.

Immediata la replica del cavaliere, che – nonostante le grandi perplessità di Tina – ha mostrato un certo fastidio rispetto alla scelta di tenere Stefano. Davanti alla reazione di Leonardo, Gemma non ha avuto scelta: “Perderlo mi dispiace, perché ci tengo veramente tanto e gliel’ho fatto capire in tutti i modi”, ha detto la dama. Le parole del cavaliere però non hanno convinto la Cipollari, che ha concluso dicendo: “Gemma… meglio un uovo oggi che un gallo domani!”.