Gaia a La volta buona: “A Sanremo 2025 hanno fatto uno sfregio a Tony Effe”

La Gozzi, che ha duettato la scorsa estate con il rapper in Sesso e samba, ha svelato un nuovo curioso retroscena sul caso della collana al Festival

Fonte: Getty Images Gaia e Tony Effe

Tony Effe ancora al centro delle polemiche al Festival di Sanremo 2025. A difenderlo questa volta l’amica e collega Gaia Gozzi, anche lei in gara alla kermesse musicale diretta da Carlo Conti. Al centro della diatriba la contestata collana che il rapper, fidanzato di Giulia De Lellis, non ha potuto sfoggiare sul palco dell’Ariston nel corso della terza puntata. Un grave affronto per il cantante romano, che ha addirittura minacciato di lasciare la città dei fiori. E Gaia non ha esitato a parlare di “sfregio” fatto ai danni del 33enne.

Gaia parla della collana di Tony Effe a Sanremo 2025

In collegamento a La volta buona, dove da giorni Caterina Balivo sta dedicando ampio spazio a Sanremo 2025, Gaia Gozzi ha difeso la reazione tutt’altro che pacata di Tony Effe a cui è stato ordinato di togliere il prezioso gioiello pochi minuti prima della sua esibizione. Dove, per inciso, è tornato ad essere quello di sempre: tatuaggi e pettorali in bella vista.

“Gli hanno fatto uno sfregio – ha detto l’ex vincitrice di Amici – Non togliete le collane a Tony! Lui ci tiene molto, ma poi c’è tutto un lavoro dietro. Era tutto carino, si piace con le collane, lasciategliele”. A difendere Effe anche Caterina Balivo: “Ha ragione, se prima di esibirti ti tolgono una cosa utile alla performance ti girano”. Poi ha aggiunto: “Gaia, scrivi a Tony da parte mia che era bello pure senza collana”.

Diverso, invece, il pensiero del costumista Giovanni Ciacci, ospite de La volta buona, che ha ricordato che ci sono “delle regole da seguire, i cantanti non possono fare pubblicità occulta”. E dopo lo scoppio della polemica, con molti che hanno parlato di un probabile ritiro di Tony Effe, la Rai ci ha tenuto a spiegare il regolamento di Sanremo in fatto di look.

“C’è una norma inserita nel regolamento del Festival e nel contratto con le case discografiche che vieta di associare l’immagine dell’artista in gara ma anche gli ospiti a marchi e loghi”, ha fatto sapere in conferenza stampa Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai rispondendo alla domanda sul perché sia stata fatta togliere la collana al rapper Tony Effe e non invece a Damiano David la sera precedente.

“Per far rispettare la normativa il controllo viene fatto da una serie di funzionari prima che gli artisti salgano sul palco. Il discrimine per togliere un oggetto è la riconoscibilità del prodotto”, ha aggiunto precisando che ci sono oggetti più o meno riconoscibili al pubblico e si cerca di evitare l’esposizione di un brand.

Tony Effe si ritira da Sanremo 2025?

Dopo il caso della collana Tony Effe ha minacciato di abbandonare Sanremo 2025 ma si è trattato semplicemente di un commento a caldo, dettato sicuramente da un momento di rabbia. L’artista romano nel pomeriggio ha regolarmente provato con Noemi, con la quale duetterà nella serata delle cover sulle note della canzone Tutto il resto è noia di Franco Califano.

Sulla vicenda è intervenuto anche Mahmood, co-conduttore di Carlo Conti nella quarta serata di Sanremo, che ha ammesso di capire bene il disagio di Effe: “Il lavoro di styling e scelta degli abiti richiede mesi, non si sceglie la sera prima. Quindi capisco benissimo la reazione di Tony”.