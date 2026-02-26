Fiorello a La Pennicanza, la verità sui festini bilaterali. “Ecco chi c’era”

Fiorello si trasforma in Al Bano a "La Pennicanza" e rivela chi era presente ai famosi festini bilaterali: spunta il nome di Malgioglio

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza, giovedì 26 febbraio. E in pieno clima sanremese, aprono la trasmissione allo stesso modo in cui inizia ogni giorno la conferenza stampa del Festival, ossia con i dati di ascolto che, senza fare troppi giri di parole, quest’anno sono in calo rispetto allo scorso anno.

Fiorello, l’analisi sui dati di ascolto di Sanremo 2026

Fiorello quindi parte dai numeri e dal commento della seconda serata di Sanremo 2026: “Gli ascolti sono migliorati! Sul canale 202 il 59,5% lo facciamo in un anno e mezzo! E poi sapete com’è, c’è sempre chi va a cercare il pelo nell’uovo e dice ‘ha fatto 3 milioni in meno’… no, i 3 milioni ci sono, sono tutti sulla barca con Max Pezzali!”.

Poi, è il momento delle gag a tema Festival. Fiorello annuncia un caso ‘clamoroso’: “Uno scoop incredibile, abbiamo incontrato Valentina Di Pezza, la sesta Bambola di Pezza che è stata allontanata dal gruppo!”. La risposta, affidata a Biggio, è surreale: “È perché ho i baffi! Ma vi sembra un motivo valido, nel 2026?”. Lo showman chiude con un appello: “Speriamo che l’Associazione Donne Italiane con i Baffi si faccia avanti e lotti per questa cosa!”.

Al Bano alias Fiorello, la verità sui festini bilaterali

Non poteva mancare un commento sul caso dei “festini bilaterali”, quando Fiorello si trasforma in Al Bano: “A questi festini c’ero io! La gente non ha dormito per merito mio. Sono andato lì, avevo una mutanda di cuoio e ho usato un frustino di quelli che usava mio padre per far camminare gli asini. E’ stato un festino non bilaterale, io li chiamo ‘ndo coglio coglio!’.

Dico solo che c’erano tanti vertici, poi c’era uno vestito da Malgioglio… ma era proprio Cristiano Malgioglio! Poi hanno suonato alla porta, pensavo ‘è la Lamborghini che si lamenta’… e invece era Kabir Bedi! Ma si è trovato all’improvviso dietro uno vestito da Zorro e non ci ha visto più: è scappato!”.

Ma ‘Al Bano’ non ha finito: “Volevo farvi sentire in anteprima la canzone che Carlo Conti ha rifiutato, si intitola ‘Per un filo di voce’. Ecco il testo: ‘Odio la Toscana, odio quei toscani che quando fanno Sanremo non prendono gli Albani… e odio i toscani che fanno Sanremo e si chiamano Carlo’!”.

Fiorello in collegamento con l’Ariston

I collegamenti con l’Ariston proseguono anche oggi. Gabriele Vagnato e il maestro Cremonesi intercettano prima Ditonellapiaga, che scherza: “Io? No, sono la sua sosia! Mi chiamo Maria e sono la sua igienista dentale. Se so cantare il suo pezzo? No, poi sono fan di Sal Da Vinci… non mi piacciono le sue canzoni, preferisco altro!”.

Il commento di Fiorello è tutto un programma: “Lei è una donna bellissima. Fossi in lei mi iscriverei a Miss Italia, lei sarebbe perfetta… arriverebbe almeno tra le prime due!”. Più tardi è quindi il turno di Nicolò Filippucci, finalista di Sanremo Giovani: “Hai portato fortuna, Fiore!”, scherza il cantante ricordando una videochiamata di qualche giorno fa. La risposta dello showman è tutta scaramanzia e affetto: “Non ci poteva essere finale migliore di quella tra te e Angelica! Ti mando solo un in bocca al lupo per stasera!”.

Fiorello, la videochiamata di Virginia Raffaele e Fabio De Luigi

Spazio poi agli ospiti in videochiamata: Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, che questa sera saranno sul palco dell’Ariston. “Sono ospiti a La Pennicanza, sono venuti per noi… ma li cederemo gratuitamente a Carlo Conti e al Festival di Sanremo – scherza Fiorello, che poi gioca con l’attore -.

È la prima volta per te su quel palco? Occhio che è particolare, è difficilissimo. Ti verrà la bocca secca e penserai di essere spiritoso, ma non ti verrà niente in quel momento. Virginia è abituata, tu no…”.

Ma non saranno gli unici ospiti di serata: “Questa sera ci saranno anche Eros Ramazzotti con Alicia Keys. Faranno un omaggio ai Coma_Cose…”, l’ironia dello showman. Gran finale musicale con le Bambole di Pezza, ospiti da Cremonesi, e l’omaggio di Fiorello a Renzo Arbore sulle note de “Il Clarinetto” per i 40 anni del brano.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza venerdì 27 febbraio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.