Fiorello a La Pennicanza, l’appello a Celentano. E Corona (fake): “Tutti mi vogliono morto?”

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno iniziato la settimana de La Pennicanza con la puntata di lunedì 16 febbraio dove non sono mancati i complimenti alla squadra olimpica italiana. Ma anche l’appello ad Adriano Celentano perché torni a Sanremo. E poi l’intervento del finto Fabrizio Corona che tutti davano per spacciato.

Fiorello, l’applauso per gli Azzurri alle Olimpiadi invernali 2026

Fiorello apre la puntata con un focus sulle Olimpiadi: “Facciamo un applauso alla squadra olimpica! Con 22 medaglie siamo secondi, sono così tante che se le indossi tutte insieme ti scambiano per Tony Effe!“.

E continua: “Queste sono le Olimpiadi delle donne! Facciamo ancora un applauso per Federica Brignone, addirittura vedere le avversarie inginocchiate a lei! Ha avuto una frattura al piatto tibiale e in dieci mesi ha vinto due ori!”. E un pensiero anche per Sofia Goggia: “Grandissima gara, anche se sfortunata”. In occasione dei festeggiamenti parte la sigla in versione ‘brignonata’.

Fiorello, Antonella Clerici batte Maria De Filippi

Fiorello passa poi al piccolo schermo: “Dopo 25 anni ‘C’è Posta per Te’ viene battuto su Rai1 da ‘The Voice Kids’ condotto da Antonella Clerici. Miracolo! L’unica volta che ha perso è stato 25 anni fa con uno showman bravissimo che faceva un varietà, ‘Stasera pago io’… da allora nessuno aveva più superato Maria De Filippi!”.

E parte la telefonata dal Vaticano: “Che la pace sia con voi. Antonella Clerici ha superato la beata Maria De Filippi di Mediaset, un vero miracolo. Propongo la canonizzazione come Assuntissima Antonella Madonna delle Clerici. Sarà protettrice del polpettone! Ma per diventare Santa serve un altro miracolo, ad esempio… far restare in piedi un giocatore dell’Inter!”.

Fiorello, l’appello ad Adriano Celentano

Non poteva mancare uno spazio dedicato al Festival di Sanremo 2026. Lo showman rivolge poi un appello accorato al maestro Celentano: “Io non so Adriano se tu stia ascoltando la radio ma questo paese ha bisogno di te, ha bisogno di vederti, ha bisogno di rassicurazioni e solo tu ce le puoi dare da quel palcoscenico lì. Non so se tu sia nei piani di Conti, ma qualora non ci fossi io spero che tu possa entrare dentro questi piani perché gli italiani ti vogliono! Vorremmo Adriano su quel palco!”.

Non manca la telefonata del Presidente della Regione Campania Roberto Fico: “Ma è vera sta cosa che tra le città in cui si fa più sesso c’è Napoli? Ma io faccio sesso? Ah, con la mia compagna? Ma si può fare anche con altri? Ma se uno fa sesso a Varcaturo conta come Napoli? Sicuramente se si fa più sesso a Napoli è merito di Gigi d’Alessio!”

Fiorello nei panni di Fabrizio Corona

Fiorello veste poi i panni di Fabrizio Corona: “Pensavate che stessi morendo? Tutti mi vogliono morto! Vi devo dire due cose: intanto voglio dirvi che sto per entrare in politica, il mio partito si chiama ‘Io sono partito’. Noi trattative non ne facciamo, non abbiamo liste, non faremo comizi, non abbiamo un programma politico, noi non abbiamo nulla, nulla, nulla! Il logo? C’è raffigurato l’uccellone!”

Gran finale con le improbabili edizioni straordinarie del TG1: Conti annuncia “un ospite internazionale che si è tenuto libero per noi: l’Uomo Ragno!”. Subito dopo, il nuovo scoop: “Lunedì sarà con noi Dodò de L’albero azzurro, manovrato da Carlo Calenda!”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza martedì 17 febbraio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.