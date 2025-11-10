Fiorello si commuove in diretta a La Pennicanza: “Quante ne abbiamo fatte insieme”

Fiorello apre la puntata de "La Pennicanza" visibilmente commosso: "Quante ne abbiamo fatte". E lancia un appello per Peppe Vessicchio

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Fabrizio Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio non potevano non aprire la nuova settimana de La Pennicanza con un ricordo di Peppe Vessicchio, scomparso sabato 8 novembre all’età di 69 anni. È il secondo amico che Fiorello deve salutare per sempre nel giro di pochi giorni, dopo Giorgio Forattini.

Fiorello si commuove per Peppe Vessicchio e lancia un appello

Nel giorno in cui si svolgono i funerali di Peppe Vessicchio, Fiorello lo ha ricordato con gli occhi lucidi – e forse è la prima volta che la commozione prende il sopravvento su di lui – a La Pennicanza, mandando in onda una clip omaggio al maestro, scomparso a causa di una polmonite interstiziale.

“Ricordiamo il maestro con un gran sorriso – le parole di Fiorello -. Quante ne abbiamo fatte insieme… e sì, abbiamo gli occhi lucidi a rivedere le sue immagini. Ieri tutto il mondo dello spettacolo si è mobilitato: è stato ricordato ovunque.

Una settimana fa mi aveva mandato il suo libro appena uscito — dal titolo ‘Bravo, bravissimo’. Ragazzi, compratelo! È come avere Peppe ancora qui, vicino, lo senti parlare tra le righe. Facciamolo arrivare primo in classifica!”, è l’appello dello showman.

Fiorello, arriva la telefonata di Francesca Fialdini

Dopo l’omaggio commovente, alla Pennicanza si torna a fare lo show. Venerdì 7 novembre Fiorello e Biggio hanno realizzato un momento di grande spettacolo con Cesare Cremonini. Due giorni dopo tocca a Francesca Fialdini che chiama in studio dopo essere stata protagonista delle battute ironiche di Fiore.

Fiorello è tornato infatti a giocare con l’attualità televisiva e ha commentato così l’ultima puntata di ‘Ballando con le Stelle’: “Volevo fare i complimenti a Francesca Fialdini, ha vinto la puntata con una gamba sola! Una Wonder Woman!”. Da lì, poi, una valanga di trovate: “Ho letto che sono state arrestate 12 persone a Ostia… a capo dell’operazione… la Fialdini! Anche lì!”. E ancora: “La Roma batte l’Udinese, a segno con una doppietta… la Fialdini! Campionato mondiale di pasticceria: la vincitrice è… Francesca Fialdini! Non è finita: la Schlein ha promesso che, quando andranno al governo, la premier sarà… Francesca Fialdini! E la vogliono con una gamba sola!”.

A sorprendere lo showman quindi proprio la chiamata in diretta di Francesca Fialdini: “Sono in salotto, stavo facendo una piroetta su un piede solo – scherza la conduttrice a telefono -. Come ho fatto sabato a vincere? Beh, sto pensando di non guarire più, a questo punto mi dispiace perdere questo edema osseo…!”. Poi un aggiornamento sulle sue condizioni: “Sabato non so ancora se ce la farò ad esibirmi su due gambe… devo fare una risonanza per vedere a che punto siamo. Speriamo bene!”.

Satira politica a La Pennicanza

Chiusura con la satira politica: “Parliamo delle notizie importanti per il futuro del nostro Paese: Matteo Renzi ha fatto una maratona! Sì, la notizia è ovunque. Dice Renzi: ‘È stata faticosa’. Al 19esimo km infatti gli è apparso Calenda, che lacrimava sangue e gli diceva: ‘entra in Azione!’”.

E non manca la cronaca internazionale, sempre filtrata dall’ironia di Fiorello: “È appena uscito dal carcere Sarkozy… Carla Bruni ha scritto subito un pezzo: si chiama… ‘Fatti una doccia ora!’”.