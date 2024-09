Fonte: IPA Fiorella Mannoia

Questa sera, domenica 8 settembre, va in onda su Rai alle ore 21.25 Semplicemente Fiorella. Si tratta di un grande evento organizzato per festeggiare al meglio i 70 anni di Fiorella Mannoia. Non che oggi sia il suo compleanno, dal momento che le candeline le ha spente lo scorso 4 aprile, ma un modo per ritrovare tantissimi amici. Il tutto nella splendida cornice delle Terme di Caracalla, a Roma.

Semplicemente Fiorella, ospiti

Ospiti di grande spessore nell’evento organizzato da Fiorella Mannoia. Spazio a numerosi colleghi, della sua generazione e non solo. Si va da Claudio Baglioni a Giorgia, fino ad arrivare a Elodie. Questi però sono soltanto alcuni di quelli che calcheranno il palco. L’evento è registrato e di fatto va in onda ben tre mesi dopo. Si è trattato infatti di un doppio appuntamento il 3 e 4 giugno a Roma, ora trasmesso anche su RaiPlay, dove resterà in streaming per tutti gli appassionati che vorranno rivederlo o recuperarlo.

Una festa immane, per la quale l’artista ha voluto circondarsi di visi amici. Di seguito riportiamo tutti i nomi:

Claudio Baglioni;

Ligabue;

Alessandra Amoroso;

Carlo Conti;

Giorgio Panariello;

Gigi D’Alessio;

Elodie;

Enrico Ruggeri;

Ermal Meta;

Paola Turci;

Amara;

Noemi;

Ornella Vanoni;

Edoardo Leo;

Luca Barbarossa;

Rocco Hunt;

Frankie Hi-Nrg Mc;

Danilo Rea;

Francesco Gabbani;

Tosca;

Ron;

Natty Fred.

Ciò che il pubblico presente sotto il palco ha potuto godere in maniera parziale, prendendo parte a una delle due serate, verosimilmente, quello televisivo riceverà stasera in una versione concentrata.

Semplicemente Fiorella, la scaletta

Considerando come si tratti di un evento registrato, è stata fornita con ampio anticipo la scaletta. Chiunque volesse tener traccia del concerto televisivo, magari non potendo mettere pausa su RaiPlay o mandare avanti il filmato, potrà essere certo di non perdersi le canzoni preferite, magari mentre si cucina o fa altro.

Spazio ad alcuni dei più grandi successi di Fiorella Mannoia, affiancati però anche da brani di altri artisti presenti sul palco. Qualcosa di molto simile a quanto avvenuto con Annalisa, nel suo recente concerto trasmesso in televisione. Il tutto dando il via a dei featuring a dir poco interessanti. Ecco tutti singoli proposti: