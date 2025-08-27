Festival di Venezia 2025, le coppie “artistiche” sul red carpet

Dagli inossidabili Sorrentino-Servillo all'inedito duo composto da Julia Roberts e Luca Guadagnino: quali sono le coppie di artisti più attese a Venezia 2025

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Le coppie più attese al Festival di Venezia 2025

Moda, glamour e cinema di qualità: torna la Mostra del Cinema di Venezia, e i riflettori sono tutti puntati sul red carpet. Le star attese in Laguna sono moltissime, e il calendario promette sorprese e graditi ritorni: tra registi cult con le rispettive muse, colleghi affiatati e partner sul grande schermo (e fuori), saranno le coppie le protagoniste assolute di questa edizione.

Paolo Sorrentino e Toni Servillo

Se un tempo c’erano Fellini e Mastroianni, oggi sono Paolo Sorrentino e Toni Servillo i due “uomini copertina” del cinema italiano. Il regista partenopeo torna a collaborare con il suo attore feticcio per il film La Grazia, scelto per aprire il Festival del Cinema di Venezia 2025. Le aspettative, neanche a dirlo, sono altissime: la collaborazione tra i due artisti campani ha infatti regalato al grande pubblico capolavori come La grande bellezza, Le conseguenze dell’amore e Il Divo. Ripetersi a quei livelli non sarà semplice, ma le premesse sembrano esserci tutte.

Della trama non si sa molto, ma Servillo dovrebbe vestire i panni di un Presidente della Repubblica chiamato ad affrontare due richieste di grazia molto delicate in un titolo che stricchia l’occhio al cinema di Truffaut. Premi in arrivo?

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino

Affascinanti, talentuosi e affiatati: Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino saranno probabilmente la coppia simbolo di questa Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice romana affiancherà infatti Servillo nella pellicola di apertura La Grazia, nel ruolo della protagonista femminile Dorotea. Favino, invece, è nel cast de Il maestro di Andrea Di Stefano, pellicola che sarà presentata Fuori Concorso domenica 31 agosto.

Insieme da ben 20 anni e genitori di Greta e Lea, i due divi si supporteranno a vicenda sul red carpet della Mostra. Con somma gioia dei più romantici.

Emma Stone e Yorgos Lanthimos

Coppia vincente non si cambia: Yorgos Lanthimos punta ancora sulla camaleontica Emma Stone per il film Bugonia, presentato in concorso il 28 agosto. Si tratta della quarta collaborazione tra il regista greco e l’attrice statunitense dopo Kinds of Kindness, La favorita e Povere creature, valso alla Stone il suo secondo Premio Oscar.

Nel cast di Bugonia, rivisitazione in chiave fantascientifica della commedia sudcoreana Save the Green Planet, ci sono anche Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. Ma in molti si chiedono: dopo il sorprendente pixie cut sfoggiato ai Golden Globes, quale hairstyle tirerà fuori dal cilindro la bella Emma?

George Clooney e Adam Sandler

Lo scorso anno aveva sfilato in Laguna accanto all’amico di lunga data Brad Pitt, e quest’anno George Clooney avrà un’altra “spalla” d’eccezione: Adam Sandler. I due attori sono infatti protagonisti di Jay Kelly, film diretto da Noah Baumbach che vede George nei panni di un attore di successo in crisi d’identità e Adam in quelli del suo manager.

A completare il cast ci sono anche Laura Dern, Greta Gerwig e la nostra Alba Rohrwacher, anche se gli occhi dei modaioli saranno probabilmente puntati su Amal Clooney, già sbarcata in Laguna insieme al marito.

Luca Guadagnino e Julia Roberts

Tra tante conferme, anche una coppia inedita: quella composta dal regista italiano Luca Guadagnino e dall’attrice statunitense Julia Roberts. I due sono alla prima collaborazione con il film After the hunt, che sarà presentato Fuori Concorso il 29 agosto: per l’indimenticabile diva di Pretty Woman si tratta della prima volta in Laguna, in un ruolo che potrebbe regalarle grandi soddisfazioni.

Nella pellicola, infatti, la Roberts veste i panni di una stimata docente universitaria alle prese con dubbi e crisi di coscienza quando un suo collega sarà accusato di molestie ai danni di una studentessa.

Oscar Isaac e Jacob Elordi

Se si potesse assegnare un Leone d’Oro per il cast più fascinoso, il premio andrebbe probabilmente al Frankenstein di Guillermo del Toro, che vedrà protagonisti Jacob Elordi e Oscar Isaac.

Il film sarà presentato in concorso il 30 agosto, e si annuncia come uno dei più attesi in Laguna: i due bellissimi protagonisti sfileranno da soli oppure in dolce compagnia sul tappeto rosso?

Jude Law e Alicia Vikander

Che Mostra del Cinema sarebbe senza Jude Law? L’attore britannico arriva al Festival con uno dei film più controversi in concorso: Il mago del Cremlino di Olivier Assayas, in cui veste i panni di Vladimir Putin. Accanto a lui sul red carpet sfilerà la protagonista femminile della pellicola, Alicia Vikander.

L’attrice svedese è sposata da anni con un altro sex symbol di Hollywood, Michael Fassbender, e non è da escludere che l’attore tedesco decida di accompagnarla in Laguna per supportarla.

Dwayne Johnson ed Emily Blunt

L’1 settembre approderanno al Lido altre due star di Hollywood molto amate: Dwayne Johnson ed Emily Blunt, protagonisti del film in concorso The smashing machine di Benny Safdie.

Al centro della pellicola c’è la vera storia di un campione di lotta libera, alle prese con contraddizioni dentro e fuori dal ring. Lecito attendersi sul red carpet un singolare concentrato di simpatia ed eleganza, visti i look ineccepibili per i quali si è sempre distinta la Blunt.

Al Pacino e Sabrina Impacciatore

Una coppia decisamente insolita: tra i protagonisti del film corale In the hand of Dante di Julian Schnabel ci sono infatti Al Pacino e Sabrina Impacciatore. Il divo americano e l’attrice italiana reciteranno fianco a fianco nella pellicola ispirata alla Divina Commedia e presentata Fuori Concorso il prossimo 3 settembre.

I due saranno in buona compagnia sul red carpet insieme a Oscar Isaac, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi e Franco Nero.

Marc Jacobs e Sofia Coppola

A Venezia trionfa anche l’amicizia con Sofia Coppola e Marc Jacobs: la talentuosa regista presenterà Marc by Sofia, documentario dedicato allo stilista americano. Un ritratto inedito e personale del designer visto dagli occhi della sua amica di lunga data, che sarà presentato il prossimo 2 settembre.

Nonostante non abbia mai firmato in prima persona i costumi dei film di Coppola, Jacobs è stato per lei un prezioso consulente di stile per pellicole come Marie Antoinette, Somewhere e The Bling Ring.