Fedez, il crollo emotivo prima di Sanremo 2025. Voleva ritirarsi: “Non sono in grado”

Fonte: Ansa Fedez

“Molto probabilmente non andremo più a Sanremo”. Nella serata del 24 febbraio, su YouTube, è stato pubblicato un episodio: “7 giorni con Fedez: la verità dietro al suo Sanremo”. Sono state svelate luci e ombre, momenti di carica alternati a un vero e proprio crollo emotivo: sì, Fedez avrebbe voluto ritirarsi. Con questo video, scopriamo un Federico Lucia più introspettivo, sotto ben altre luci dei riflettori: del resto, sappiamo che, poco prima del Festival, Fabrizio Corona aveva pubblicato i video di Falsissimo. E Fedez, travolto dal gossip, avrebbe pensato di mollare. Ma procediamo per punti.

Fedez, la verità dietro il suo Sanremo: il crollo emotivo e il (quasi) ritiro

Il video “7 giorni con Fedez: la verità dietro al suo Sanremo” è stato pubblicato da Ale Della Giusta, lo youtuber che ha svelato tutti i retroscena della partecipazione di Federico Lucia sul palco dell’Ariston. Proprio come aveva detto il giornalista Gabriele Parpiglia, Fedez era vicino al ritiro. Ale Della Giusta, insieme a Fedez nei giorni precedenti all’inizio del Festival, ci ha mostrato non solo l’artista, il personaggio, ma anche e soprattutto la persona, preda della macchina del gossip, dei titoli sui giornali, degli scandali legati alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni e i tradimenti, tra cui con Angelica Montini, in un vortice che lo ha messo a dura prova.

“È ovvio che mi devo ritirare, bro”, un concetto che è stato ripetuto più volte nel video, in cui abbiamo visto la partenza per Sanremo, Fedez poco prima delle prove generali (dove ha ottenuto l’applauso dalla sala stampa per la sua Battito), il suo desiderio di voler rimettere la musica al centro della sua vita. Ma c’è di più: in viaggio verso Sanremo, Fedez è stato anche preda di repentini cambi d’umore. “A un certo punto ero quasi sicuro che avrebbe mollato ancora prima di iniziare”, le parole di Ale Della Giusta nel video. E il vocale di Fedez, in effetti, lasciava presagire un epilogo ben diverso rispetto a com’è andata: “Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo, non sono nelle condizioni, non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere, sono abbastanza a pezzi“.

La promessa non mantenuta di Fabrizio Corona

Nel video sono presenti diversi momenti importanti, come il supporto che Fedez ha ricevuto dai fan, dalla sua mental coach Nicoletta Romanazzi, degli applausi in sala stampa durante le prove generali, la mamma Annamaria Berrinzaghi. Nei minuti finali, viene mostrato Fedez sul green carpet (dove aveva scatenato diverse voci sulle lenti a contatto): nello stesso momento, Corona aveva pubblicato la puntata sul vero amore di Chiara Ferragni su Falsissimo. Ancora un momento difficile per lui, soprattutto perché Corona non aveva mantenuto la sua promessa. “Non ne posso più io di sentire questo. Io gli ho detto ‘non so più come dirtelo, Fabrizio mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire nulla, pensa anche ai miei figli’. (…) Lui è il manipolatore più bravo che io abbia mai visto”, le parole di Fedez, poco prima della telefonata a Corona.