Federica Pellegrini, le “insistenze” di Milly e la verità su Madonia: le parole dopo Ballando

Fonte: IPA Federica Pellegrini seconda classificata a "Ballando con le stelle"

Un secondo posto che vale oro, quello di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle, che aveva deciso di partecipare per vincere una sfida con se stessa ma si è ritrovata di fronte a un percorso più grande di lei. Durante il suo viaggio ha cambiato tre maestri: il primo, con il quale è rimasta per nove puntate, Angelo Madonia, poi il fugace incontro con Samuel Peron infortunatosi prima di poter muovere un passo, e infine il gigante Pasquale La Rocca che l’ha portata fino alla medaglia d’argento.

Federica Pellegrini a Ballando con le stelle, il ruolo di Milly Carlucci

Si sa che a decidere tutto è lei, la padrona di casa Milly Carlucci, che l’ha veramente corteggiata per anni. Più volte è intervenuta sui suoi look, per valorizzarla al meglio, e non si è tirata indietro quando ha capito che qualcosa non stava funzionando con il suo partner di ballo. Un ringraziamento a tutte le persone che mi hanno aiutata, supportata e sopportata per questi tre mesi… Ognuno di voi è stato speciale per me. Un grazie gigante a Milly Carlucci per aver insistito così tanto. Buona Vigilia a tutti!”.

Sul suo percorso a Ballando con le stelle, Federica Pellegrini si è raccontata anche sulle colonne di Corriere della Sera: “Pensavo fosse una cosa più superficiale. L’ho fatto per imparare a ballare e per sconfiggere la mia innata timidezza: è stato un viaggio introspettivo, un bellissimo percorso, mi ha regalato maggiore sicurezza come donna”. E sulla giuria ha precisato: “Non un problema. Se uno mi dice che non so ballare, gli dico hai ragione. Poi io sono rimasta fuori da tutti i gossip”.

La verità su Angelo Madonia

“Quello che avete visto è stato solo l’apice: mi sono sentita un po’ messa in mezzo. Credo che Madonia avrebbe dovuto ballare sin da subito con la sua fidanzata (Sonia Bruganelli, ndr). Poi è stata la produzione che ha scelto di allontanarlo, io ho risposto fate voi. Vi ho detto che sono un soldato”, ha raccontato sul suo primo maestro Angelo Madonia, dal quale si è separata alla nona puntata dopo una serie di incomprensioni. Lui è rimasto in silenzio fino alla puntata del 22 dicembre di Domenica In, dove ha raccontato meglio cosa sia successo con la produzione del programma.

“Sono strafelice del risultato! Un viaggio turbolento ma bellissimo. Anche nella serata finale, sabato scorso, mi sono divertita, tanto… ballando forse un po’ alla cavolo, come piace a me. Ma chi se ne importa”, ha invece spiegato della vittoria, che veramente ha sfiorato con i grandi progressi compiuto grazie alla bravura dei suoi maestri precedenti e di Pasquale La Rocca, che ha colto immediatamente il suo potenziale.

Non ci sono balli che tengano: è la maternità quella che l’ha cambiata davvero. “Un cambiamento epocale. Me lo aspettavo, ma non così. Io e Matteo abbiamo deciso di vivere la bambina in modo esclusivo: ce ne occupiamo noi o i nonni, senza tate. L’ho portata anche ai Giochi di Parigi, i primi in cui mi sono goduta la finale a bordo vasca”, ha raccontato della sua piccola Matilde, che oggi vede crescere rapidamente.