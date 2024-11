Federica Nargi, problemi a Ballando con le stelle. Cosa succede

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Federica Nargi

L’esperienza di Federica Nargi a Ballando con le Stelle sta attirando moltissima attenzione, non solo per la sua bravura e dedizione sulla pista da ballo, ma anche per le sfide personali che sta affrontando lontana dalla sua famiglia.

In coppia con il ballerino Luca Favilla, Federica ha dimostrato di essere una delle concorrenti più talentuose dell’edizione, arrivando a conquistare i giudici e il pubblico con la sua grinta e passione per la danza. Tuttavia, questo percorso per l’ex velina non è privo di difficoltà, specialmente per la lontananza dal marito Alessandro Matri e dalle figlie Sofia e Beatrice.

Federica Nargi: la lontananza dalla famiglia e le difficoltà con le figlie

Federica, infatti, ha raccontato di come la separazione temporanea dalla sua famiglia stia creando non poche difficoltà, specialmente per le sue figlie, che hanno iniziato a sentire la sua mancanza.

“Lasciare le bambine a Milano è stata per me la cosa più difficile” ha confessato l’ex velina in un’intervista a Chi. Sofia e Beatrice, che sono rispettivamente di otto e cinque anni, sono rimaste a Milano insieme a Matri, mentre lei ha dovuto trasferirsi a Roma per seguire il programma.

In particolare, la più piccola, Beatrice, sembra soffrire molto per l’assenza della madre: “A scuola piange, le manco; ho cercato di farle capire che mamma lavora”, ha rivelato Federica con un tono dolce e premuroso. Questo è un peso che molte madri lavoratrici conoscono bene, e Federica spera che questa esperienza possa insegnare alle sue figlie il valore del duro lavoro e dell’impegno per realizzare i propri sogni.

A sostenerla in questa avventura, oltre all’amore delle figlie, c’è anche il supporto del marito e degli altri membri della famiglia. “Ho potuto partecipare perché mio marito mi appoggia, i miei suoceri aiutano e anche i miei genitori salgono da Roma per dare una mano”, ha spiegato Federica Nargi, descrivendo l’organizzazione familiare che le ha permesso di dedicarsi a questa esperienza. Nonostante la distanza, ogni domenica, Federica corre a Milano per riabbracciare le sue bambine e trascorrere del tempo con loro prima di riprendere le prove per la settimana successiva.

Il sostegno di Alessandro Matri e la questione della gelosia

Un altro aspetto di cui Federica ha parlato apertamente è il sostegno del marito, Alessandro Matri, che ha reso possibile la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

In merito alla collaborazione con il ballerino Luca Favilla, è stata sollevata la questione della gelosia, data la vicinanza tra Federica e il suo partner di ballo. Tuttavia, l’ex calciatore si è mostrato tranquillo e sicuro. “Lui è talmente sicuro di sé che… scherzo. La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo”, ha raccontato Federica, confermando che il loro rapporto si basa su un legame solido e profondo.

La Nargi ha rivelato che, per lei, questa esperienza è molto più di una semplice esibizione: è un’opportunità per superare i suoi limiti e mostrare una parte di sé che il pubblico non aveva mai visto. “Essere qui non è solo ballare, è tirare fuori un lato che ho sempre tenuto nascosto”, ha dichiarato Federica.

Il ballo, infatti, le permette di esprimere tutta la sua energia e positività, facendole dimenticare, anche solo per un attimo, le preoccupazioni della vita quotidiana. E questo lato più intimo è stato apprezzato anche dalla giuria, soprattutto da Selvaggia Lucarelli, una delle più difficili da conquistare: “Quando Lucarelli mi ha fatto i complimenti, dicendo che non uso strategie, mi sono sentita capita”.