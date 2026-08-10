L’Eredità Summer, la battuta sullo stipendio della Professoressa: “8.300 euro? Magari”

IPA Marco Liorni e Greta Zuccarello

“Giochiamo?”, dagli studi Fabrizio Frizzi, il 10 agosto è andata in onda la nuova puntata de L’Eredità Summer, il game show condotto da Marco Liorni. A giocare sono stati Enrico, Federica, Irene, Jacopo e Andrea. E dopo il balletto delle Professoresse, i concorrenti si sono lanciati nella sfida della Scossa, con a tema la pizza più costosa del mondo.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 10 agosto 2026

Nella puntata del 10 agosto 2026 de L’Eredità Summer gli spettatori hanno scoperto qual è la pizza più costosa al mondo, dal valore di ben 8.300 euro. Si chiama Luigi XIII e ha numerosi ingredienti ricercati (a dir poco) e prestigiosi. A presentare l’argomento è stata la Professoressa Greta: “Sono appena tornata dal supermercato, vi porto nel mio frigorifero, volevo eseguire una ricetta ma ho speso tutto il mio stipendio”.

Marco Liorni a quel punto ha chiesto? “8.300 euro? Bello stipendio c’hai”. Ma la Professoressa ha risposto “magari averlo così”. Enrico, Federica, Irene, Jacopo e Andrea si sono sfidati in questa sfida curiosa: nella pizza più costosa al mondo ci sono l’acqua, la mozzarella di bufala, il lievito, i gamberoni rossi, cognac, sale rosa, cicala di mare, aragosta e caviale Beluga.

A prendere la scossa è stato Enrico, che ha risposto ostriche, l’unica risposta rimasta nella lista: la prima sfida dei 45 secondi è stata tra Enrico e Irene. Quest’ultima è stata la più veloce nelle risposte, e per lei è stato proprio un bel debutto, considerando che dopo ha dovuto scegliere il suo avversario. Ha puntato il dito contro Federica, che è riuscita nell’intento di batterla.

Chi è arrivato alla Ghigliottina

Dopo la sconfitta di Federica, sono rimasti in gara Federica con 30mila euro, Andrea e Iacopo rispettivamente con 10mila euro. Con il Gioco delle Porte, il Triello estivo, Jacopo ha scelto “Porta Wow”, dal valore di 50mila euro. Al suo interno c’era un amico de L’Eredità, ovvero l’attore Luca Argentero: “Sono qui per farvi una bellissima domanda. Qualche anno fa ho recitato al fianco di una grandissima attrice hollywoodiana in Mangia, prega, ama. Chi è questa bellissima attrice?”, ovviamente c’è solo una risposta: Julia Roberts.

All’interno della Porta Impossibile, invece, c’era la Campionessa di Freestyle Anastasia Bagaglini. Durante la scalata “Continua tu”, però, Andrea non è riuscito ad arrivare in cima: l’ultima porta è stata scelta da Federica, che non è riuscita a indovinare la risposta. L’ultima sfida è stata tra Jacopo e Andrea. Sessanta secondi per entrambi, per dare più risposte possibili senza far scadere il tempo.

Una sfida all’ultimo secondo, letteralmente, che ha visto il trionfo di Andrea, per ben 3 secondi. Alla Ghigliottina, ha provato a portare a casa il montepremi da 130mila euro: dopo aver scelto la sequenza di parole, sono rimasti 32.500 euro. Stile, industriale, celeste, galattico e crollo: qual è la parola che concatena le altre? Inizialmente la risposta è stata “borsa”, e Andrea ha accettato di vedere la sesta parola, che costa uno 0 (quindi il montepremi finale è stato di 3.250 euro). Dopo averla letta – Occidente – ha cambiato la parola in “Rivoluzione”, ma era “Impero”.