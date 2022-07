“Era fuori”. Barbara D’Urso, la verità sulla scadenza del contratto con Mediaset

Fonte: IPA Barbara D'Urso a Mediaset, l'indiscrezione sulla scadenza del contratto

Emerge un’indiscrezione non indifferente sul futuro televisivo di Barbara D’Urso a Mediaset. Il rinnovo del contratto con l’azienda è ormai cosa nota, ma non la modalità attraverso la quale la conduttrice si è garantita la permanenza in TV con una nuova stagione di Pomeriggio 5. Pare che si sia resa la necessità di trovare “una soluzione tranquilla, seppur momentanea”: i dettagli.

Barbara D’Urso “era fuori dai piani dell’azienda”: l’indiscrezione

Il futuro di Barbara D’Urso a Mediaset ha tenuto banco negli ultimi mesi, tra un’indiscrezione e l’altra. La conduttrice un mese fa ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5, rinnovando l’appuntamento alla nuova stagione al via da settembre e dunque confermando la sua permanenza nell’azienda. Parole che varrebbero più di mille indiscrezioni, senonché la verità dietro il suo rinnovo di contratto con Mediaset nasconde dettagli piuttosto intriganti.

A spiegare come sarebbero andate le cose è Giuseppe Candela che, per Dagospia, ha specificato i presunti accordi tra la D’Urso e l’azienda. Il giornalista, ricordando la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha specificato come poche settimane prima Barbara D’Urso “non era traballante, era fuori dai piani dell’azienda. C’è chi accennava a volti di punta allertati, alla volontà di comporre il pomeriggio in maniera differente”. Si sarebbe dunque trovato un accordo, una “soluzione tranquilla, seppur momentanea”, come l’ha definita Candela, che riporta anche il presunto messaggio che i vertici dell’azienda avrebbero voluto far passare sulla questione: “Non è il momento degli strappi e di nuovi casini”.

La verità sugli accordi tra le parti arriva attraverso un’indiscrezione anticipata da Dagospia, che rivela come “il contratto di Barbara D’Urso è stato rinnovato solo per dodici mesi. La scadenza passerà da dicembre 2022 a dicembre 2023, gli ultimi tre mesi rientreranno nella stagione successiva”. Il contratto prevedrebbe la sola conduzione di Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso e il rinnovo con Mediaset

Se la sua conferma a Mediaset è ufficiale, sono invece le indiscrezioni sull’accordo tra Barbara D’Urso e azienda a lasciare sbalorditi. Giuseppe Candela, sempre per Dagospia, ha infatti ricostruito gli ultimi chiacchieratissimi mesi in cui la posizione della conduttrice in tv era piuttosto in bilico. Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti 2022-23, aveva annunciato il rinnovo di contratto con la D’Urso, seppure lo stesso Dagospia a fine aprile aveva parlato di una sua permanenza non così scontata.

Quel che però è certo è che il ridimensionamento di Barbara D’Urso a Mediaset è ormai palese. La conduttrice attualmente si sta godendo le vacanze tra sole, relax e intriganti scatti in bikini, in attesa del ritorno a settembre con la nuova edizione di Pomeriggio 5. Tuttavia questo resterà il solo e unico programma per la prossima stagione, data per certa l’assenza de La Pupa e il Secchione Show che quest’anno l’ha vista alla conduzione su Italia1.

Se fino a pochi anni fa poteva vantare su un ricco parterre di trasmissioni, da Live – Non è la D’Urso a Domenica Live, oggi lo spazio in tv di Barbara D’Urso è cambiato. Un ruolo diverso, un solo programma, ma la stessa professionalità ed energia positiva di sempre per una delle grandi protagoniste del piccolo schermo.