Don Matteo 14, non poteva che finire così. “Già ci mancate”

Don Matteo 14 è finito con la puntata di giovedì 19 dicembre, giusto prima di Natale. Un gran finale dove è successo di tutto, ma è accaduto proprio quello che avremmo voluto vedere. Spettacolari le ultime scene con il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) che dichiara il suo amore per Giulia (Federica Sabatini) e con il definitivo passaggio di consegna tra Don Massimo (Raoul Bova) e Don Matteo (Terence Hill).

Don Matteo 14, il bilancio di una stagione da favola

La quattordicesima stagione di Don Matteo è stata un vero trionfo in tutti i sensi. Gli indici di ascolto sono sempre stati alle stelle. Ogni puntata è stata leader dello share, battendo qualsiasi tipo di programma concorrente. Insomma, Don Matteo non ha rivali.

Il pubblico è rimasto entusiasta da questa stagione e le new entry sono decisamente piaciute. Federica Sabatini che interpreta nella fiction Giulia Mezzanotte, la sorella di Don Massimo, è stata una vera e propria rivelazione. I fan l’hanno adorata. La trovano un’attrice fantastica e hanno tifato per il suo personaggio, una giovane donna piena di vita in cerca di affetto e di amore, che commette degli errori ma è pronta a rimediare e soprattutto è sempre pronta a donare se stessa per gli altri.

È così che è iniziata la storia tra lei e il Capitano Martini, alias Eugenio Mastrandrea, altra novità di quest’anno. Lui ha sostituito la Capitana Olivieri ma nessuno ne ha sentito la mancanza. Composto, maniaco dell’ordine, Diego Martini si fa sconvolgere la vita da Giulia. Ma abbiamo dovuto attendere dieci puntate per vedere coronare il loro amore. E tutti tifavano per loro, con buona pace della PM Vittoria.

Sul profilo Instagram di Don Matteo 14 il pubblico ringrazia per questa bella serie”: “Una fiction dove ci sono ancora i valori di un tempo e che sono i più importanti , pochi social , pochi smartphone…SI PARLA !!!. C’è rispetto , amore , perdono , amicizia ,condivisione . Con tutto rispetto alla spazzatura della serie tv straniere e non solo qui ci emozioniamo ancora…. Ci alziamo il giorno dopo ed abbiamo imparato qualcosa …riusciamo di nuovo a sorridere al prossimo . Grazie !”.

Don Matteo 14, il finale di stagione che volevamo

Di certo, i telespettatori sono rimasti conquistati dal finale di stagione. Infatti, tutti, nessuno escluso, tifavano per Giulia e Diego. E gli sceneggiatori di Don Matteo ci hanno accontentato, lasciandoci però col fiato sospeso per dieci puntate. Infatti, nel penultimo episodio, andato in onda il 17 dicembre, sembra che il Capitano avesse scelto definitivamente Vittoria e invece….

Alla fine si è svegliato e ha fatto la più bella dichiarazione d’amore. “Giulia io ti amo. La mia vertigine più grande sei tu ❤️” e la produzione ha aggiunto questo commento social al gran finale: “NON ASPETTAVAMO ALTRO QUESTO È IL FINALE CHE CI MERITAVAMO #MEZZANOTTINI”.

I fan concordano: ““La mia vertigine più grande sei tu” che bellissima dichiarazione d’amore 🥹❤️ DODO caro finalmente hai aperto gli occhi 😍 ora aspettiamo solo il matrimonio 💒”; “Bellissimo finale giulia e diego insieme.. don matteo 15 diego e giulia sposi❤️❤️”; E FINALMENTE IL CAPITANO HA APERTO TESTA, CUORE, OCCHI, TUTTO…. E BRAVI TUTTI, MA CHE BEL FINALE DI STAGIONE!! VOGLIO UN ALTRO SUBITO!! 👏😍”.

Ora che l’amore è sbocciato, nessuno si rassegna che Don Matteo 14 è finito. Già durante i titoli di cosa, i fan si affrettano a chiedere la 15esima stagione. E la conferma non tarda ad arrivare. Don Massimo e tutti i suoi amici torneranno tra un anno, perché si girerà la quindicesima stagione.

Don Matteo 14, Giulia è il personaggio preferito

Non mancano i complimenti a Giulia (Federica Sabatini), il personaggio più amato di Don Matteo 14, ha battuto persino Don Massimo e Cecchini.

Leggiamo su Instagram: “Un plauso al personaggio di Giulia perché è veramente quello di una grande donna. È intelligente, generosa, altruista ed empatica. È riuscita a cogliere nel segno e a capire cosa bloccasse Diego, la paura di lasciarsi andare. L’ha scosso al punto tale da farlo rischiare e l’amore è proprio questo, implica coraggio e fiducia. E rende migliori. Diego ne sa qualcosa 😉❤️”.