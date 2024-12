Ascolti tv del 19 dicembre, Don Matteo 14 e Endless Love: ultimo scontro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

La serata televisiva di giovedì 19 dicembre ha visto scontrarsi per l’ultima volta Don Matteo 14 su Rai1 e Endless Love su Canale5. Infatti, la serie con Raoul Bova e Nino Frassica ha chiuso i battenti almeno per quest’anno e lo ha voluto fare in gloria restando leader negli ascolti col 22,9% di share.

Nella puntata conclusiva di Don Matteo 14, su Rai1, tutto è ruotato attorno alla storia tra il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia (Federica Sabatini). Mentre Diego ha dovuto prendere una decisione importantissima, il Maresciallo Cecchini diventa regista di uno spettacolo su Gesù coinvolgendo i detenuti.

Ma il giovedì è anche la serata di Splendida Cornice su Rai3. Geppi Cucciari ha ospitato prima della pausa natalizia Pif, Giovanni Veronesi, Nicola Piovani, Vanessa Scalera. Invece, come di consueto, su Rete4 abbiamo ritrovato Zona Bianca dove è stato dato ampio spazio al nuovo Codice della strada con commenti sulle multe arrivate agli italiani.

Italia1 ha trasmesso la partita di Coppa Italia, Inter-Udinese. Mentre su Rai2 è andato in onda il film Herbie, il super Maggiolino.

Prima serata, ascolti tv del 19 dicembre: Don Matteo chiude col 22,9% di share

Su Rai 1 Don Matteo 14 incolla al piccolo schermo 3.975.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale5 Endless Love ha appassionato 2.407.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Herbie – il Super Maggiolino intrattiene 692.000 spettatori pari al 3.7%.

Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Inter-Udinese incolla davanti al video 2.281.000 spettatori (11.6%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 981.000 spettatori e il 5.9%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 846.000 spettatori (5.9%). Su La7 – dalle 21:27 alle 23:07 – Speciale PiazzaPulita raggiunge 817.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 Australia ottiene 286.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – XMas Edition raduna 440.000 spettatori (2.4%).

Access Prime Time, dati del 19 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.438.000 spettatori (22.9%), mentre Affari Tuoi raduna 5.600.000 spettatori (27.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.036.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 513.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.188.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre interessa a da 1.325.000 spettatori (6.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.580.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 909.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 845.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.616.000 spettatori e il 7.9%. Su Tv8 100% Italia gioca con 369.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 395.000 spettatori con il 2%, nella nella prima parte di 8 minuti, 499.000 spettatori con il 2.4%, nella seconda parte di durata maggiore (presentazione: 380.000 – 2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 19 dicembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.096.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.402.000 spettatori pari al 26.7%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.095.000 spettatori (16.6%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.403.000 spettatori (21.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (461.000 – 3.8%), Telethon 2024 totalizza 198.000 spettatori con l’1.2%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 426.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine piace a 429.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.293.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob segna 923.000 spettatori (5.1%) e Via dei Matti n.0 sigla 877.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa appassiona 823.000 spettatori (4.5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 312.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 369.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 268.000 spettatori con il 2.3%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 372.000 spettatori con il 2.1%.