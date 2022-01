Domenica In, perché Pierpaolo Pretelli salta la puntata

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

La puntata del 23 gennaio di Domenica In avrà un grande assente: Pierpaolo Pretelli. Il programma, condotto da Mara Venier, ha avuto come protagonista in questa edizione Pretelli, che ha cercato di portare un po’ di freschezza e originalità con le sue esibizioni, mai scontate. Non è stato facile per lui inserirsi in un contesto tanto importante e consolidato, ma fino ad oggi ha cercato di non deludere, tanto che la Rai starebbe pensando di affidargli uno show tutto suo. Come mai, però, non sarà presente in puntata?

Domenica In, Pierpaolo Pretelli salta la puntata: è positivo al Covid-19

“Ciao ragazzi! Purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino. Mi dispiace di non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto”. Non è mancata la reazione della Venier, che ha provveduto a condividere il messaggio di Pretelli nelle sue storie su Instagram. Per fortuna, in ogni caso, Pretelli sta bene, anche se la sua assenza si sentirà nello show, dove ormai è una figura consolidata.

È stata Mara Venier a credere in lui, tanto da volerlo fortemente nel suo Domenica In, programma di punta della fascia pomeridiana della Rai. Sono state tante le scelte autoriali su Pretelli – come nel caso del Musichiere – in cui l’obiettivo è stato di rimarcare il suo talento: travestimenti azzeccati – del resto è stato protagonista anche in Tale e Quale Show 11 – una buona dote canora e una grinta sul palco che sa come coinvolgere.

Domenica In, Pretelli è una rivelazione

Lo abbiamo amato nel corso del GF Vip 5; abbiamo apprezzato il suo desiderio di ritagliarsi uno spazio nel mondo della televisione; ci siamo lasciate coinvolgere dal suo sorriso e dalla grinta sul palco. Pretelli è in parte una rivelazione: ha ottenuto in discreto successo nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Ed è proprio lì che ha conosciuto l’attuale fidanzata – Giulia Salemi – con cui sta condividendo un legame profondo e sincero. Su Instagram, non mancano mai di condividere qualche foto insieme: dovrebbero anche suggellare il loro amore con le nozze.

Ad anticipare il futuro in Rai di Pretelli è stato Dagospia, e pare proprio che a convincere tutti – e anche noi – sia stata la sua imitazione di Achille Lauro. “Ha dato ai dirigenti l’idea di promuoverlo con un programma tutto suo“. Una grande occasione che, ne siamo certe, saprà cogliere al meglio, mostrando le sue qualità e il talento. Del resto, sarebbe una incredibile svolta per la sua carriera: quella carta che capita una volta nella vita e che si deve saper giocare bene.

Domenica In, i problemi legati al Covid

La lunga fase di ripartenza della televisione è spesso compromessa da nuovi contagi. Non è la prima volta che un ospite o un personaggio fisso deve saltare una puntata. Come non menzionare, poi, la puntata speciale di Santo Stefano, che è stata sospesa perché uno dei componenti dello staff era risultato positivo al Covid? Il protocollo di sicurezza si era attivato per prevenire ulteriori contagi e per consentire la messa in onda nelle settimane successive.