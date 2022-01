Giulia e Pierpaolo Pretelli, la foto del bacio più romantico su Instagram

Giulia Salemi festeggia i 28 anni, carriera e amori

Cosa c’è di più romantico di un bacio sulla neve con lo sfondo un cielo notturno ricoperto di stelle? Un bacio scambiato mentre una stella cadente taglia in due l’orizzonte.

Ed è senza ombra di dubbio uno scatto pieno di romanticismo e amore, quello che ritrae Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, immortalati dal fotografo Pietro Menzione Giordano, in una serie di foto che poi, messe insieme, hanno mostrato come ci fosse una stella cadente che solcava il cielo.

A condividerlo è stata Giulia Salemi che in questi giorni sta pubblicando sul suo profilo Instagram molte immagini che la ritraggono sulla neve insieme al compagno Pierpaolo Pretelli.

Giulia e Pierpaolo, lo scatto romantico

I due sono stati ripresi sulla neve, di notte. Nella prima immagine si vede la showgirl in braccio al fidanzato, mentre la seconda è una breve sequenza di scatti mentre si baciano, foto che, messe tutte insieme in sequenza, mostrano nel cielo dietro di loro il passaggio di una stella cadente.

Un evento raro e prezioso, del resto un po’ tutti – soprattutto a San Lorenzo – alziamo gli occhi per scrutare il cielo speranzosi di catturare quel momento perfetto, che ci permette di esprimere un desiderio che custodiamo nel cuore.

E proprio questo ha voluto sottolineare Giulia Salemi nella didascalia a corredo dell’immagine: “Ma secondo voi quante probabilità c’erano che una stella cadente ci passasse dietro mentre io e Pierpaolo scattavamo una foto sotto le stelle? Pietro Menzione Giordano ha messo insieme tutte le foto di quel momento… scorrete ed esprimete un desiderio”.

Uno scatto che ha fatto battere il cuore ai tanti fan della coppia, nata sotto le telecamere attente del Grande Fratello Vip della passata edizione. E dai commenti e i like ricevuti dal post Instagram, emerge tutto l’amore del pubblico per i Prelemi, come vengono chiamati con affetto da tutti coloro che li seguono sui social e li sostengono nelle loro esperienze professionali.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la storia d’amore

Un amore nato sotto l’occhio attento del Grande Fratello Vip della passata edizione, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia molto solida e che pensa già al futuro, proprio come ha raccontato Pretelli.

Per festeggiare un anno insieme, da quel primo bacio arrivato dopo poco l’ingresso di lei nella casa più spiata d’Italia (ingresso avvenuto il 26 dicembre 2020), i Prelemi sono volati a Parigi poco prima del Natale, il primo trascorso come una coppia.

E l’amore tra i due sembra diventare ogni giorno più forte, tanto da continuare a far sognare i fan.

Non solo amore, gli impegni di lavoro della coppia

Entrambi sono molto impegnati dal punto di vista lavorativo.

Giulia Salemi va in onda ogni lunedì e venerdì con la conduzione su Mediaset Infinity di Gf Vip Party insieme a Gaia Zorzi (sorella del vincitore della passata edizione del reality Tommaso Zorzi). Pierpaolo Pretelli, invece, è reduce dal successo di Tale e Quale show ed è al momento impegnato con Domenica In insieme a Mara Venier.

Insomma, i Prelemi sono una coppia affiatata, innamorata e di successo.