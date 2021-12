Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli verso le nozze: lui vuole un figlio

Giulia Salemi festeggia i 28 anni, carriera e amori

Si sono conosciuti all’interno al Grande Fratello Vip, durante la quinta edizione, e non si sono mai più lasciati. Si tratta di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che hanno inaspettatamente dato vita ad una delle più belle storie d’amore nate all’interno della Casa più spiata d’Italia. E, ora, i due sono pronti a festeggiare il loro primo Natale da coppia e a compiere importanti passi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un amore vero nato al GF Vip

Giulia Salemi è entrata il GF Vip quando la quinta edizione era già iniziata da qualche mese. Si è, così, inserita in dinamiche già in atto, come quella del flirt tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Nessuno, quindi, poteva immaginare che tra l’influencer e l’ex velino sarebbe mai potuto nascere qualcosa.

I due, invece, hanno iniziato prima ad avvicinarsi, a giocare e a divertirsi. Piano piano tra loro è sbocciata una complicità che non sono più riusciti a tenere a bada. Dimenticata Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo ha iniziato ad avere una sintonia, sempre crescente, con la Salemi che, poi, è diventata un amore inarrestabile.

Oggi i due, che stanno affrontando anche un periodo proficuo per la loro carriera, con lui che sta affiancando Mara Venier e Domenica In e lei che è alla guida del programma web GF Vip Party, vivono felici e non nascondo i loro sentimenti. Sono, anzi, pronti a prendersi impegni seri e a compiere, mano nella mano, importanti passi in avanti.

Pierpaolo Pretelli e il futuro con la Salemi: le nozze e un figlio

Intervistati dal settimanale Chi, Pretelli e la Salemi non hanno nascosto di avere intenzioni serie. Pierpaolo, infatti, è stato molto chiaro su quali sono le sue intenzioni: con Giulia non fa fatica a vedere un futuro e la proposta di nozze potrebbe arrivare anche a breve.

Sono proiettato verso il matrimonio – ha ammesso -, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo. Nel 2023 succederà qualcosa di importante.

Pretelli, che è già padre del piccolo Leonardo, nato dal suo amore con Ariadna Romero, ha parlato anche di figli. Ha infatti dichiarato di non vedere l’ora di poter allargare la famiglia e di essere convinto che la Salemi sarebbe un ottima madre: “Giulia sarà una grande mamma, sarà la sua svolta come donna”.

Insomma, la volontà e il sentimento, per Giulia e Pierpaolo, non mancano. I due, però, non hanno annunciato ancora una data ufficiale per concretizzare i loro progetti di vita insieme. Per adesso continuano a godersi la loro complicità e a concentrarsi sul lavoro. Arriveranno presto lieti annunci?