Giulia Salemi e Pretelli festeggiano Leo: Ariadna zittisce tutti

Grandi festeggiamenti per i quattro anni di Leonardo, il figlio di Pierpaolo Pretelli e la modella Ariadna Romero: per il compleanno del piccolo, oltre a mamma e papà, non poteva mancare ovviamente Giulia Salemi, compagna dell’ex velino di Striscia La Notizia.

La festa per Leo, a tema dinosauro, si è svolta in una location immersa nel verde, tra giochi, bolle di sapone e tanto divertimento. Il compleanno del piccolo ha rappresentato un’occasione imperdibile per cementificare i rapporti della bella influencer con la famiglia di Pretelli e soprattutto con Ariadna Romero, una presenza importantissima nella vita del suo compagno.

Più volte, durante l’esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo aveva parlato della madre di suo figlio, dimostrando il grande affetto che prova per lei. Anche la modella cubana ha sempre sottolineato il loro legame speciale: “La nostra storia è finita, ma visto che c’è un bambino di mezzo, lui per me è rimasto famiglia. È un punto di riferimento per me, e lo stesso è per lui sicuramente. Siamo la cosa più vicina ad una coppia”.

I due hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto proprio per il bene di Leonardo, che oggi continua a essere tale anche con la presenza di una nuova compagna nella vita di Pierpaolo. E per mettere a tacere tutti i gossip che la vorrebbero contro la Salemi, la Romero ha condiviso, tra le foto della festa del suo piccolo, anche quella di Giulia che tiene in braccio il bambino.

Ariadna in più di un’occasione aveva assicurato che i rapporti con Giulia Salemi sono ottimi, e questa non è che l’ennesima prova che per loro la famiglia allargata è il modo giusto per far funzionare le cose. E ai fan che avevano chiesto se l’ex gieffina sarebbe stata al fianco di Pierpaolo per il compleanno del figlio lei aveva risposto: “Sarà anche con la nuova compagna com’è giusto che sia. Tra l’altro è anche una mia amica, l’ho sempre detto”.

“Non c’è nessun problema”, aveva ribadito Ariadna rivolgendosi a tutti coloro che ponevano dubbi sull’armonia familiare, “siamo tutti d’amore e d’accordo. Abbiamo un bambino felice, quindi queste guerre fatevele da soli”.