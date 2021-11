Domenica In, paura per Mara Venier: cade e lascia il timone a Pretelli

Nel corso della nuova puntata di Domenica In, c’è stato un piccolo incidente: Mara Venier è scivolata durante uno stacco pubblicitario ed è caduta facendosi parecchio male, tanto che ha dovuto lasciare la conduzione a Pierpaolo Pretelli. Solo in un secondo momento è tornata in studio, seppur dolorante, per proseguire lo show. Una vera condottiera, che non si lascia mettere ko neanche da una caviglia slogata o da un bernoccolo in fronte.

Mara Venier cade a Domenica In

Tutto è accaduto in pochi istanti, mentre era in onda la pubblicità. Zia Mara è scivolata ed è caduta di faccia, rompendo persino gli occhiali. È stato un brutto colpo, tanto che Pierpaolo Pretelli (in studio per una nuova rubrica che avrebbe dovuto condurre proprio con la Venier) ha preso in mano le redini dello show, cercando di portare un po’ di allegria nelle case degli italiani. La preoccupazione era però tanta, perché sappiamo bene come la conduttrice sia una vera guerriera e non si lasci mai abbattere – l’abbiamo vista andare in onda anche con un serio problema ai denti.

Al rientro dalla pausa pubblicitaria, Pretelli ha annunciato: “Mi trovo in una situazione strana, sono un po’ scosso. C’è stato un piccolo incidente per Mara, speriamo che si risolva tutto al più presto. Nulla di grave, è scivolata ma ritorna presto”. Le sue parole hanno un po’ rassicurato tutti, ma solo quando la Venier è tornata in studio abbiamo potuto tirare un sospiro di sollievo. Certo, la paura è stata tanta: anche perché l’abbiamo vista davvero provata, con del ghiaccio sulla fronte e una fasciatura improvvisata alla caviglia.

“Sono caduta, voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia, va tutto bene Nicola” – ha spiegato la conduttrice – “Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa, sono caduta di faccia con gli occhiali Non me la sento di continuare, la botta è stata molto forte. Vai avanti tu Pierpaolo, ce la fai?”. Tenerissimo, Pretelli l’ha rassicurata e l’ha aiutata a muoversi pian piano attraverso lo studio, pronto a prendere in mano le redini della trasmissione. Tuttavia, non ce n’è stato bisogno.

Mara Venier torna a condurre dopo la caduta

Facendo entrare Memo Remigi (che, tra l’altro, ha rischiato di scivolare proprio davanti alla Venier), Pierpaolo si è apprestato a condurre l’intervista. Ma zia Mara, pur zoppicando ed essendo visibilmente abbattuta, ha deciso di andare avanti. “Forse è l’emozione che ho visto te” – ha rivelato, rivolta a Remigi – “Se mi date uno sgabello, vado avanti con l’intervista. Io non mollo, mi devono abbattere“. Dimostrando ancora una volta tutta la sua grinta, la presentatrice ha dunque proseguito con Domenica In. The show must go on, si dice. E la Venier non se lo fa mai ripetere due volte.

Pierpaolo Pretelli è comunque rimasto accanto a lei per tutto il tempo, pronto ad aiutarla qualora ce ne fosse stato bisogno. la conduttrice ha sentito il grande calore del pubblico, ma anche del suo staff e di tutti i presenti in studio, tanto da emozionarsi. E anche i suoi ospiti sono stati premurosissimi, lasciandola senza fiato. Alla fine dell’intervista, comunque, Mara ha salutato e si è allontanata, lasciando il suo co-conduttore per una puntata a chiudere la trasmissione.