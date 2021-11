Mara Venier potrebbe tornare alla recitazione: il futuro dopo Domenica In

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Riusciamo a immaginare le domeniche senza Mara Venier alla conduzione di Domenica In? In realtà ci è molto difficile farlo, soprattutto perché è la Zia d’Italia: un soprannome che ormai l’ha fatta entrare nelle case di milioni di italiani. Più che una star della televisione, Mara ha sempre rappresentato una persona di famiglia che rallegra il giorno nostalgico per eccellenza della settimana. Eppure, nei suoi desideri, c’è altro: stare vicina alla famiglia e, chissà, tornare alla recitazione, uno dei suoi più grandi amori.

Mara Venier, il futuro dopo Domenica In

Mara Venier sarebbe pronta a lasciare la conduzione di Domenica In? A 71 anni, non ha mai dato segno di cedimento, nonostante un anno piuttosto difficile, segnato anche dalla scomparsa di persone a lei molto care, come Giampiero Galeazzi e Rossano Rubicondi. Senza menzionare i suoi problemi di salute, che l’hanno costretta a un riposo forzato. Ma non ha mai perso la voglia di andare in onda con Domenica In.

In realtà, queste indiscrezioni non sono del tutto nuove. Nel corso degli ultimi mesi si è tanto parlato di una svolta professionale della Venier, ma non solo. La conduzione di un programma importante come Domenica In, che non si ferma e va in onda in modo continuativo, le impedisce in qualche modo di trascorrere più tempo con i suoi affetti, dal marito Nicola Carraro fino ai figli Paolo ed Elisabetta, compresi i nipoti Giulio e Claudio.

La Venier torna alla recitazione: l’indiscrezione

Di certo, il ritorno alla recitazione della Venier sarebbe una nuova avventura. A Viale Mazzini, non si mormora altro: nel futuro di Mara, potrebbe esserci una fiction di Rai Uno, come sottolineato anche dal settimanale Vero. Ben prima di approdare sul piccolo schermo, è stata anche un’attrice: la sua carriera ha avuto inizio per caso, ma tra gli anni ’70 e ’90 l’abbiamo vista in numerose pellicole.

Dal 1993, Mara accompagna le domeniche degli italiani: l’allora Direttore, Carlo Fuscagni, la scelse in coppia con Luca Giurato per condurre l’edizione del 1993/1994, fino a che non divenne la punta del programma. A parte un breve periodo in Mediaset, dal 1997 al 2000, la Venier è tornata in Rai nel 2000: a più riprese, Mara ha plasmato Domenica In a sua immagine e somiglianza. Un contenitore leggero, divertente, anche riflessivo.

Mara Venier, la carriera al cinema e in TV

La carriera cinematografica e televisiva di Mara Venier è di tutto rispetto, da Paparazzi a Ritornare a Volare, ebbe anche un ruolo nel film con Lino Banfi Al Bar dello Sport. Come non menzionare le commedie al cinema, ma anche le fiction su Canale 5: una delle più famose è La Voce del Cuore. Nel suo immediato futuro potrebbe esserci un ritorno alla sua passione: la recitazione. Chissà se le voci saranno presto confermate: in tal caso, Domenica In resterebbe “orfano” del suo simbolo più rappresentativo.