Anticipazioni Domenica In 30 marzo: tra gli ospiti Gigi D’Alessio, Patty Pravo e tanti altri

Fonte: IPA Mara Venier

Sarà una puntata prettamente musicale quella di Domenica In, in onda domenica 30 marzo. Mara Venier accoglierà nel suo studio Gigi D’Alessio e Patty Pravo per poi passare a parlare di televisione con Nunzia De Girolamo. Non mancherà uno spazio dedicato al cinema e uno rivolto ad alcune importanti iniziative di integrazione sociale per ragazzi autistici.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 30 marzo

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 30 marzo alle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda la ventinovesima puntata di Domenica In. Mara Venier la aprirà intervistando Gigi D’Alessio che si racconterà tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi al pianoforte con alcuni suoi successi come Non dirgli mai, Quanti amori e il suo nuovo singolo Cattiveria e gelosia, in cui parla delle difficoltà vissute agli inizi del suo percorso artistico per via delle sue origini e di certi pregiudizi.

A seguire Patty Pravo, icona della musica pop italiana, che presenterà a Domenica In il suo nuovo singolo Ho provato tutto, scritto per lei dal cantante Francesco Bianconi del gruppo rock Baustelle. Un pezzo che non lascia spazio ai sottintesi: parla di una vita vissuta all’insegna dell’esplorazione, senza barriere o tabù. La canzone elenca esperienze che vanno dall’LSD alle orge, dall’incontro con Jimi Hendrix all’autostop, fino alla consapevolezza che, nonostante tutto, “un senso non c’è”.

E ancora, Roberto Vecchioni, oltre a cantare il suo celebre Sogna ragazzo sogna, presenterà il suo ultimo libro, L’orso bianco era nero, scritto con l’intento di far innamorare i lettori della bellezza e del senso profondo delle parole.

Ospite di Domenica In anche Nunzia De Girolamo, che interverrà per presentare la nuova edizione del programma Ciao Maschio, che tornerà su Rai 1 in seconda serata da sabato 5 aprile.

Gli altri ospiti di Domenica In

Non solo musica e televisione, anche questa settimana a Domenica In si parlerà di cinema e recitazione. Mara Venier accoglierà in studio Matilda De Angelis, protagonista del film di Greta Scarano La vita da grandi, in uscita il prossimo 3 aprile. La pellicola è ispirata alla storia vera dei fratelli Damiano e Margherita Tercon.

La trama vede protagonista Irene, una giovane donna che vive a Roma, lontana dalla città in cui è nata, Rimini, e da un passato che ha cercato di lasciarsi alle spalle. La sua routine viene interrotta quando sua madre le chiede di tornare per qualche giorno e occuparsi del fratello maggiore, Omar (Yuri Tuci), un ragazzo autistico con un sogno ben preciso: diventare indipendente.

Omar non ha alcuna intenzione di dipendere da Irene o da chiunque altro quando i loro genitori non ci saranno più. Ha un piano chiaro per il suo futuro: vuole sposarsi, avere tre figli – perché tre è il numero perfetto – e diventare un cantante rap famoso. Ma per riuscirci, prima di tutto, deve imparare a essere autonomo.

Infine Franco e Andrea Antonello, papà e figlio, interverranno a Domenica In per presentare alcune importanti iniziative di integrazione sociale per ragazzi autistici promosse dalla Onlus ‘I Bambini delle Fate’.