Domenica In, Orietta Berti e le parole per Sandra Milo: “La più forte di tutte”

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

È sempre una grande festa quella di Domenica In: il salotto di Mara Venier ha ospitato tantissimi volti noti del piccolo schermo in una delle ultime puntate della stagione. Tantissimi i personaggi che hanno regalato momenti leggeri e divertenti, come Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo, che hanno parlato della loro divertentissima avventura dello show Quelle brave ragazze.

Domenica In, “Quelle brave ragazze” ospiti di Mara Venier

Divertimento, risate, e tanto affetto: Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo sono le protagoniste dello show targato Sky Quelle brave ragazze, che racconta del loro viaggio insieme per la Spagna, un’avventura all’insegna della libertà, della scoperta e della trasgressione.

“Ritrovare in qualche modo la propria giovinezza è stato bellissimo”, ha commentato Sandra Milo parlando della sua avventura lavorativa. Dodici giorni on the road durante i quali le tre icone del mondo dello spettacolo hanno imparato a conoscersi e scoprirsi, oltre a divertirsi come delle ragazzine.

Ospite di Domenica In, Mara Maionchi ha raccontato alcuni aneddoti della loro esperienza, come ad esempio l’incontro di un mago che avrebbe svelato a Sandra Milo l’arrivo del principe azzurro, un dentista, che avrebbe sposato: “Ha detto che entro l’anno mi sposo di nuovo e Mara Maionchi e Orietta Berti mi hanno promesso di fare le damigelle al matrimonio”, ha aggiunto la Milo.

Incalzata dalla padrona di casa Mara Venier, Sandra ha replicato: “Se mi risposerei? Se fosse un amore straordinario, perché no!”, ha aggiunto.

Orietta Berti, le parole di stima per Sandra Milo

A prendere la parola è stata anche Orietta Berti, che ha voluto sottolineare l’affetto e il grande valore dell’amicizia che si è creata con le sue compagne durante questa bella avventura. Poi ha voluto dedicare delle parole di grande stima a Sandra Milo, che ha sempre nascosto la sua sensibilità e la sua determinazione dietro una maschera.

“Lei è sempre stata considerata come una Marylin italiana, un po’ svampita, tutta romantica, ma devo dire che lei è più forte di noi due messe insieme – ha confessato alla Venier – sai perché? Perché ha cresciuto tre figli da sola, non è mai stata amata, tranne che da un uomo, e dagli altri è sempre stata maltrattata, non rispettata e mai aiutata. Ha sempre fatto tutto da sola, ha sempre lavorato tanto anche accettando cose che non le piacevano pur di mantenere la sua famiglia. È una grande madre, perché ho avuto modo di conoscerla bene”.

La sua vita sentimentale, sempre molto burrascosa, è stata segnata anche dalla violenza, come la stessa attrice ha raccontato in un’intervista: “Sono sempre stata una donna molto libera, nella mente, nello spirito e gli uomini sentivano di non avere la certezza del possesso. Io ho preso un sacco di botte. Quando ti colpiscono è difficile, sa? Perdi anche le forze”.

Mara Venier, il grande annuncio

Nel corso della puntata del suo show, Mara Venier ha annunciato un grande novità, anche se le voci di un contenitore serale per la conduttrice si rincorrevano da tempo. In collegamento con il direttore di rete Stefano Coletta ha confermato il Domenica In Show, una grande festa in prima serata per Domenica In, che andrà in onda venerdì 27 maggio alle 21.15 su Rai 1.