Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica In, giorno 6 ottobre 2024, con tantissimi ospiti in studio. In apertura di puntata, però, la conduttrice televisiva ha conversato con alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle, che hanno commentato la puntata della sera del 5 ottobre 2024, che ha visto un nuovo ritorno in televisione di Barbara D’Urso e un confronto polemico tra Sonia Bruganelli e la giuria.

Proprio una dichiarazione fatta da Guillermo Mariotto, durante questo momento di commento alla puntata del famoso dancing show, ha fatto sbottare Mara Venier.

Mara Venier replica a Guillermo Mariotto

La puntata di Ballando con le Stelle del 5 ottobre 2024 è stata seguita da tantissimi telespettatori, anche se, in termini di ascolti, il dancing show è calato un pochino, rispetto all’ultimo episodio di Tu si que Vales, suo diretto competitor. Tra i diversi concorrenti in gara, anche Sonia Bruganelli, che si sarebbe infuriata, dietro le quinte, per il giudizio espresso su di lei dalla giuria, ma, anche durante il confronto in studio, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha replicato ai giudici con commenti al veleno.

In particolare, Sonia Bruganelli ha promesso a Guillermo Mariotto un caffé con il suo fidanzato, Angelo Madonia, se gli avesse dato due voti in più, nella classifica finale, affermando che, il giudice è alla ricerca solo di questo. Alessandra Mussolini ha definito queste sue uscite in modo molto diretto: “Pessima”.

Guillermo Mariotto ha provato a difendere la sua posizione: “Io non avevo detto niente e non ho detto niente dopo. Ha fatto tutto da sola”, ma altri protagonisti del programma televisivo hanno provato a giustificare l’atteggiamento di Sonia Bruganelli. Alba Parietti ha affermato che l’opinionista era arrivata al banco della giuria un po’ prevenuta e, che, in ogni caso, aveva effettuato una danza come il charleston, molto difficile, ricevendo solo tante critiche.

Anche Rossella Erra ha preso la parola in suo favore, dicendo che i giudici hanno dei pregiudizi nei suoi confronti e che viene giudicata per quello che è, non per le sue doti da ballerina. Dello stesso parere Albero Matano, che ha affermato che Sonia Bruganelli paga il personaggio che ha fatto vedere fino a oggi.

Guillermo Mariotto, allora, ha affermato che non conosceva nemmeno chi fosse l’opinionista prima di vederla in pista a Ballando con le Stelle. A quel punto, Mara Venier ha sbottato, scatenando l’applauso di tutto il pubblico in studio: “Mariotto anche lei non la conoscevi? Io sono Mara Venier. È la sedicesima Domenica In che presento, mi hai vista qualche volta? Ma dai su, ti prego, a Mariò ci fai o ci sei?”. Il giudice, però, ha replicato che lei la conosce molto bene, da quando era piccola.

Federica Pellegrini infastidita da Angelo Madonia?

Commentando le diverse esibizioni dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, gli opinionisti in studio hanno parlato anche della coppia formata da Federica Pellegrini e Angelo Madonia. Secondo alcuni di loro i due non si amalgherebbero ancora bene e, quando il ballerino ha risposto alla giuria in modo piccato, la nuotatrice si sarebbe infastidita: “Temperamento diverso dei due… Questa cosa si è vista”.

Secondo Alberto Matano: “Non è proprio una coppia al momento riuscita”, perché lui era molto sfidante, mentre lei davvero rispettosa della giuria. Guillermo Mariotto, a questo punto, ha rivelato lo stato d’animo di Federica Pellegrini nei confronti del compagno di ballo: “A lei ha dato fastidio… Sa il comportamento davanti ai giudici”.