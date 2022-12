“Domenica In”, Mara Venier riparte dopo le polemiche con il cantante preferito dal Principe William

Fonte: IPA Capodanno con "Domenica In": gli ospiti di Mara Venier

Domenica In non abbandona i suoi affezionati telespettatori nemmeno a Capodanno, e il menù è davvero ricco. Dopo le polemiche della puntata di Natale e i dubbi sulla presunta non-diretta, Mara Venier apre l’anno nuovo con un appuntamento all’insegna della musica, del cinema e dello spettacolo. Non mancherà Paolo Fox, pronto ad illustrarci l’oroscopo del nuovo anno segno per segno, e tornerà come gradito ospite anche Bobby Solo. Fra gli altri, spazio anche ad una sorpresa: in studio ci sarà il cantante preferito dal Principe William.

Capodanno con “Domenica In”: tutti gli ospiti di Mara Venier

Pranzo di Capodanno in famiglia per Mara Venier (di recente risultata positiva al Covid-19) e il suo affezionato pubblico. Domani, 1° gennaio 2023, torna in onda Domenica In con una nuova puntata ricca di sorprese e, per dare il benvenuto al nuovo anno, la conduttrice ha voluto pensare in grande con un parterre di grandi ospiti. Come riporta TvBlog, ci sarà il Mago Silvan, tra i più amati personaggi dello spettacolo, oltre a Paolo Fox: l’astrologo è una presenza fissa del programma e, anche questa volta, illustrerà al pubblico l’oroscopo del nuovo anno segno per segno. Spazio poi a uno dei massimi esponenti del circo italiano, Stefano Orfei.

Come ogni puntata, ampio spazio verrà dedicato alla musica e ai cantanti più amati. Ci saranno Donatella Rettore, Bobby Solo (più volte ospite di Domenica In negli ultimi anni), Andrea Sannino con Franco Ricciardi e, infine, Alessandro Ristori. Un nome salito alla ribalta nell’ultimo periodo, soprattutto per essere stato eletto dal Principe William d’Inghilterra come suo cantante preferito.

In collegamento, poi, interverrà Roberto Bolle. Il ballerino è ormai volto simbolo di Danza con me, lo show all’insegna della danza che Rai1 ripropone ormai da anni, in prima serata, la sera di Capodanno. E saranno tantissimi gli ospiti che affiancheranno l’étoile in questa edizione. Infine, Mara Venier dedicherà un’ampia pagina al mondo del cinema con le attrici Dalila Di Lazzaro e Monica Guerritore.

Mara Venier, il ritorno a “Domenica In” dopo le polemiche della puntata natalizia

Mara Venier riparte così da grandi novità e solide certezze, e lo fa lasciandosi alle spalle le polemiche legate alla puntata di Domenica In di Natale. Una puntata che ha destato sospetti a numerosi telespettatori: a detta di molti, infatti, non sarebbe andata in onda in diretta. Numerosissimi gli indizi pescati dagli occhi attenti del pubblico e condivisi sui social, per gettare un’ombra di mistero sulla puntata di Natale.

“Mai come oggi sono felice di essere qua. Ebbene, come sapete ho avuto il Covid. Mai l’avevo provato, è stata dura. Poi sono risultata negativa e sono corsa qua con i miei amici e colleghi” le parole di Mara Venier nell’apertura della puntata natalizia. La conduttrice è infatti risultata positiva al Covid-19 (così come il marito Nicola Carraro), sebbene inizialmente pensava si trattasse soltanto di una seria forma di influenza.

Ora, però, il peggio sembra passato e l’amata conduttrice Rai torna alla carica, più arrembante che mai, con una nuova puntata di Domenica In. Appuntamento domani pomeriggio in diretta su Rai1, come sempre a partire dalle ore 14.00.