Anticipazioni Domenica In, ospiti del 10 novembre: da Carlo Verdone a Michele Placido

Fonte: IPA Mara Venier

Musica, spettacolo e attualità saranno gli ingredienti della puntata di Domenica In del 10 novembre con Mara Venier. Ci sarà un’ampia parentesi dedicata, come sempre, a Ballando con le Stelle, in onda in prima serata su Rai Uno. Ma la padrona di casa darà tanto spazio al cinema, ospitando due tra gli interpreti più apprezzati del panorama nazionale: Michele Placido e Carlo Verdone.

Gli ospiti di Domenica In di domenica 10 novembre 2024: da Carlo Verdone a Francesco Arca

La puntata di Domenica In del 10 novembre si aprirà con una lunga intervista a Carlo Verdone. Il famoso attore e regista romano presenterà negli studi del popolare talk show la terza stagione della sua seria Vita da Carlo, in uscita sulle piattaforme di streaming il 16 novembre. L’intervista fornirà il pretesto per ripercorrere anche gli eventi e le tappe più importanti della carriera dell’interprete di Bianco Rosso e Verdone, tra i protagonisti più apprezzati del cinema italiano.

Come di consueto, non mancherà un’ampia parentesi dedicata allo show Ballando con le stelle. In attesa della puntata serale del programma condotto da Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli si lascerà andare ad alcune riflessioni sul suo ruolo di giudice, non risparmiando aneddoti e pareri sui concorrenti in gara.

Spazio anche a Francesco Arca, ex volto di Uomini e donne e ormai apprezzato attore, che racconterà i momenti più importanti della sua carriera al cinema, aprendosi anche su eventi privati e personali. In particolare, il popolare interprete racconterà la drammatica scomparsa del padre Silvano, morto durante una battuta di caccia in Sardegna nel lontano 1995.

Domenica In, da Mara Venier anche Michele Placido e Luna Vincenti

Coppia nella vita e sul set, Michele Placido e Federica Luna Vincenti presenteranno nella puntata del 10 novembre di Domenica In il loro nuovo film Eterno Visionario. Al centro della pellicola, la vita pubblica e privata di Luigi Pirandello, interpretato da Fabrizio Bentivoglio. Il lungometraggio arriva nei cinema in occasione del 90º anniversario dell’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura allo scrittore.

Non mancherà una parentesi dedicata anche a Francesco Giorgino, che tornerà con una nuova edizione del suo programma XXI Secolo, quando il presente diventa futuro. Lo show, condotto e ideato dallo stesso giornalista, è il racconto settimanale di quei temi di attualità che sono, più di altri, in grado di restituire l’idea di un Paese impegnato non solo a vivere il presente ma anche a progettare il proprio futuro. XXI secolo andrà in onda da lunedì 11 novembre, in seconda serata su Rai 1.

Domenica In, la musica protagonista con Clara

Tanto cinema e televisione, ma anche buona musica. Reduce dall’esperienza all’ultimo Festival di Sanremo, e già ammirata nella fiction Mare Fuori, la cantante Clara porterà negli studi Fabrizio Frizzi la sua ultima hit Nero Gotico, già in cima a tutte le classifiche di streaming musicale.

Non mancheranno, come di consueto, musica, giochi e interviste di attualità, per un’altra domenica all’insegna dell’intrattenimento e della riflessione con la padrona di casa Mara Venier.

Domenica In va in onda alle ore 14.00 su Rai 1 in diretta dagli studi ed è disponibile in streaming su Rai Play.